https://sputniknews.com.tr/20240305/kuzey-koreden-abd-ve-guney-koreye-tehdit-tatbikatlara-karsilik-verecegiz-1081404774.html
Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit: 'Tatbikatlara karşılık vereceğiz'
Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit: 'Tatbikatlara karşılık vereceğiz'
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarına karşılık vereceğini açıkladı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T16:33+0300
2024-03-05T16:33+0300
2024-03-05T16:33+0300
dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
abd
güney kore
tatbikat
karşılık
tehdit
kore merkezi haber ajansı (kcna)
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, Güney Kore ve ABD'nin 11 gün sürecek ortak tatbikatına ilişkin açıklama yaptı.ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarının "bir devletin egemenliğini ihlal amacı taşıyan açık bir tehdit" olarak adlandırıldığı açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin 'yaptıkları yanlış seçimin bedelini ağır şekilde ödeyecekleri' ifade edildi.Açıklamada, 'Kuzey Kore'nin, düşmanlarının maceracı eylemlerini izlemeye devam edeceği ve Kore Yarımadası'ndaki istikrarsız güvenlik ortamını kontrol altına almak için etkili askeri faaliyetler yürüteceği' sözleri kaydedildi.Güney Kore ile ABD, 'ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi' hedefiyle, 'Özgürlük Kalkanı' adıyla düzenlenen ortak askeri tatbikatı dün başlamıştı. Tatbikatla iki ülkenin ortak savunma duruşunun artırılmasının hedeflendiği, kara, deniz, hava, siber araçların kullanımıyla çok alanlı operasyonlara ve nükleer operasyonlara karşılık verilmesine odaklanılacağı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240209/kuzey-kore-lideri-kim-provoke-edilmemiz-halinde-dusmanimizi-yok-edecegiz-1080576204.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, abd, güney kore, tatbikat, karşılık, tehdit, kore merkezi haber ajansı (kcna)
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, abd, güney kore, tatbikat, karşılık, tehdit, kore merkezi haber ajansı (kcna)
Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit: 'Tatbikatlara karşılık vereceğiz'
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarına karşılık vereceğini açıkladı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, Güney Kore ve ABD'nin 11 gün sürecek ortak tatbikatına ilişkin açıklama yaptı.
ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarının "bir devletin egemenliğini ihlal amacı taşıyan açık bir tehdit" olarak adlandırıldığı açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin 'yaptıkları yanlış seçimin bedelini ağır şekilde ödeyecekleri' ifade edildi.
Açıklamada, 'Kuzey Kore'nin, düşmanlarının maceracı eylemlerini izlemeye devam edeceği ve Kore Yarımadası'ndaki istikrarsız güvenlik ortamını kontrol altına almak için etkili askeri faaliyetler yürüteceği' sözleri kaydedildi.
Güney Kore ile ABD, 'ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi' hedefiyle, 'Özgürlük Kalkanı' adıyla düzenlenen ortak askeri tatbikatı dün başlamıştı. Tatbikatla iki ülkenin ortak savunma duruşunun artırılmasının hedeflendiği, kara, deniz, hava, siber araçların kullanımıyla çok alanlı operasyonlara ve nükleer operasyonlara karşılık verilmesine odaklanılacağı bildirilmişti.