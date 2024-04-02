https://sputniknews.com.tr/20240402/fsb-ab-uzerinden-rusyaya-27-adet-el-yapimi-bomba-gecirme-girisimini-engelledi-1082373280.html

FSB, AB üzerinden Rusya’ya 27 adet el yapımı bomba geçirme girişimini engelledi

FSB, AB üzerinden Rusya’ya 27 adet el yapımı bomba geçirme girişimini engelledi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve gümrük çalışanlarının, Ortodoks ikonları ve kilise eşyaları içine gizlenmiş 27 ev yapımı bombanın Ukrayna’dan Avrupa... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T09:36+0300

2024-04-02T09:36+0300

2024-04-02T09:36+0300

ukrayna krizi

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

terör

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avrupa birliği

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FSB’nin yaptığı açıklamada, “Ukrayna-Romanya-Macaristan-Slovakya-Polonya-Litvanya-Letonya ve son olarak Rusya güzergahında seyahat eden nakliye araçlarından, ikonlar içinde gizlenmiş ve kullanıma hazır halde olan toplamda 27 adet el yapımı patlayıcı, 70 kilogram endüstriyel yöntemle üretilen ve gücü artırılan plastik patlayıcı, 91 adet elektrikli kapsül ve RPG-7 tanksavar silah için bileşenler ele geçirildi” ifadesine yer verildi.Suç işleyen kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.FSB Pskov Bölge İdaresi Soruşturma Dairesi, patlayıcı madde ve cihazların bir grup kişi tarafından planlı bir şekilde gayri meşru yollarla sınırdan geçirme girişimiyle ilgili soruşturma başlattı.Açıklamada, yabancı uyruklu vatandaşlar dahil tüm suç ortakları için arama kararı çıkarılacağı ve Rus yasalarına göre yargılanacağı kaydedildi.

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rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör, terör örgütü, terör eylemi, bomba, bomba tehdidi, rusya, ukrayna, avrupa birliği