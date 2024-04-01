https://sputniknews.com.tr/20240401/fsbden-dagistan-operasyonu-crocus-saldirisi-icin-finansman-ve-silah-saglayan-4-terorist-yakalandi-1082353941.html

FSB'den Dağıstan operasyonu: Crocus saldırısı için finansman ve silah sağlayan 4 terörist yakalandı

FSB'den Dağıstan operasyonu: Crocus saldırısı için finansman ve silah sağlayan 4 terörist yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dağıstan Cumhuriyeti'nde düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı ülke vatandaşı 4 teröristin Crocus City Hall... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T15:00+0300

2024-04-01T15:00+0300

2024-04-01T15:00+0300

dünya

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

crocus city hall

terör saldırısı

dağıstan

moskova

mahaçkale

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Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında dahli olan şahısları ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdüren FSB, Dağıstan'da 4 teröristi daha yakaladı.Dağıstan'da 4 kişilik terör hücresinin faaliyetlerine son verildiğini bildiren FSB, zanlıların Kaspiysk kentindeki kalabalık yerlerde terör saldırısı planladığını ve Crocus saldırısının faillerine finansman ve silah sağlanmasında doğrudan yer aldıklarını vurguladı.Bir zanlı silah taşıdığını itiraf ettiBu arada FSB'den yayınlanan videoda, zanlılardan birinin Crocus saldırganlarına Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'den Moskova Bölgesi'ndeki Mıtişi kentine silah götürdüğünü itiraf etti.Zanlı, Crocus saldırganlarına hem finansman hem de silah temini konusunda yardım ettiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240331/fsb-direktoru-bortnikov-rusyaya-yonelik-teror-saldirilarinin-organizatorlerini-biliyoruz-1082259900.html

rusya

dağıstan

moskova

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), crocus city hall, terör saldırısı, dağıstan, moskova, mahaçkale