https://sputniknews.com.tr/20240401/fsbden-dagistan-operasyonu-crocus-saldirisi-icin-finansman-ve-silah-saglayan-4-terorist-yakalandi-1082353941.html
FSB'den Dağıstan operasyonu: Crocus saldırısı için finansman ve silah sağlayan 4 terörist yakalandı
FSB'den Dağıstan operasyonu: Crocus saldırısı için finansman ve silah sağlayan 4 terörist yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dağıstan Cumhuriyeti'nde düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı ülke vatandaşı 4 teröristin Crocus City Hall... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T15:00+0300
2024-04-01T15:00+0300
2024-04-01T15:00+0300
dünya
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
crocus city hall
terör saldırısı
dağıstan
moskova
mahaçkale
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Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında dahli olan şahısları ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdüren FSB, Dağıstan'da 4 teröristi daha yakaladı.Dağıstan'da 4 kişilik terör hücresinin faaliyetlerine son verildiğini bildiren FSB, zanlıların Kaspiysk kentindeki kalabalık yerlerde terör saldırısı planladığını ve Crocus saldırısının faillerine finansman ve silah sağlanmasında doğrudan yer aldıklarını vurguladı.Bir zanlı silah taşıdığını itiraf ettiBu arada FSB'den yayınlanan videoda, zanlılardan birinin Crocus saldırganlarına Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'den Moskova Bölgesi'ndeki Mıtişi kentine silah götürdüğünü itiraf etti.Zanlı, Crocus saldırganlarına hem finansman hem de silah temini konusunda yardım ettiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240331/fsb-direktoru-bortnikov-rusyaya-yonelik-teror-saldirilarinin-organizatorlerini-biliyoruz-1082259900.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), crocus city hall, terör saldırısı, dağıstan, moskova, mahaçkale
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), crocus city hall, terör saldırısı, dağıstan, moskova, mahaçkale
FSB'den Dağıstan operasyonu: Crocus saldırısı için finansman ve silah sağlayan 4 terörist yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dağıstan Cumhuriyeti'nde düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı ülke vatandaşı 4 teröristin Crocus City Hall saldırısının faillerine finansman ve silah temin ettiğini belirtti.
Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall
konser salonuna düzenlenen terör saldırısında dahli olan şahısları ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdüren FSB, Dağıstan'da 4 teröristi daha yakaladı.
Dağıstan'da 4 kişilik terör hücresinin faaliyetlerine son verildiğini bildiren FSB, zanlıların Kaspiysk kentindeki kalabalık yerlerde terör saldırısı planladığını ve Crocus saldırısının faillerine finansman ve silah sağlanmasında doğrudan yer aldıklarını vurguladı.
Bir zanlı silah taşıdığını itiraf etti
Bu arada FSB'den yayınlanan videoda, zanlılardan birinin Crocus saldırganlarına Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'den Moskova Bölgesi'ndeki Mıtişi kentine silah götürdüğünü itiraf etti.
Zanlı, Crocus saldırganlarına hem finansman hem de silah temini konusunda yardım ettiğini söyledi.