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Fenerbahçe bilet satışını durdurdu: Adana Demirspor maçının biletleri satışa sunulmadı
Fenerbahçe bilet satışını durdurdu: Adana Demirspor maçının biletleri satışa sunulmadı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de 2 Nisan günü gerçekleştirilecek tarihi genel kurul öncesi bilet satışı durduruldu. Sarı-Lacivertli Kulüp Adana Demirspor maçının biletlerini... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T06:39+0300
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spor
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futbol
olağanüstü toplantı
fenerbahçe olağanüstü genel kurulu
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Son günlerde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yaptığı açıklamayla 2 Nisan günü kulüp tarihi açısından oldukça önemli bir genel kurul düzenleneceğini açıklamıştı.Genel kurula kısa bir süre kala ligin 31. haftasında Adana Demirspor ile oynanacak olan mücadelenin biletlerini ligden çekilme ihtimali sebebiyle satışa sunmadı.Adana Demirspor maçının yanı sıra Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının biletlerini de henüz satışa sunmadı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına yaptığı uyarıda genel kurul kararından önce Süper Kupa maçına bilet almamaları yönünde uyarıda bulunmuştu.2 Nisan Salı günü düzenlenecek Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na 'takımın ligden çekilmesi' dahil alınacak aksiyonlarda yetki verilip verilmeyeceği oylanacak.
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fenerbahçe, bilet, futbol, olağanüstü toplantı, fenerbahçe olağanüstü genel kurulu, ali koç, lig, süper lig
fenerbahçe, bilet, futbol, olağanüstü toplantı, fenerbahçe olağanüstü genel kurulu, ali koç, lig, süper lig

Fenerbahçe bilet satışını durdurdu: Adana Demirspor maçının biletleri satışa sunulmadı

06:39 02.04.2024 (güncellendi: 06:43 02.04.2024)
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Fenerbahçe'de 2 Nisan günü gerçekleştirilecek tarihi genel kurul öncesi bilet satışı durduruldu. Sarı-Lacivertli Kulüp Adana Demirspor maçının biletlerini satışa çıkarmazken, Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi için de taraftarlarına 'bilet almayın' uyarısı yaptı.
Son günlerde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yaptığı açıklamayla 2 Nisan günü kulüp tarihi açısından oldukça önemli bir genel kurul düzenleneceğini açıklamıştı.
Genel kurula kısa bir süre kala ligin 31. haftasında Adana Demirspor ile oynanacak olan mücadelenin biletlerini ligden çekilme ihtimali sebebiyle satışa sunmadı.
Adana Demirspor maçının yanı sıra Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının biletlerini de henüz satışa sunmadı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına yaptığı uyarıda genel kurul kararından önce Süper Kupa maçına bilet almamaları yönünde uyarıda bulunmuştu.
2 Nisan Salı günü düzenlenecek Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na 'takımın ligden çekilmesi' dahil alınacak aksiyonlarda yetki verilip verilmeyeceği oylanacak.
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