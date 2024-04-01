https://sputniknews.com.tr/20240401/pfdkya-sevk-edilmisti-aldigi-ceza-sonra-osayiden-paylasim-1082362071.html

PFDK'ya sevk edilmişti: Aldığı ceza sonra Osayi'den dikkat çeken paylaşım

PFDK'ya sevk edilmişti: Aldığı ceza sonra Osayi'den dikkat çeken paylaşım

Sputnik Türkiye

Trabzonspor maçında yaşananların ardından PFDK'ya sevk edilen Osayi Samuel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T18:05+0300

2024-04-01T18:05+0300

2024-04-01T18:06+0300

spor

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

bright osayi-samuel

trabzonspor

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futbol

maç

ceza

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Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Fenerbahçe, yarın "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi" gündemiyle toplanacak.Trabzon'da oynanan maçın ardından çıkan olaylarla ilgili en çok konuşulan isimlerden biri olan sarı lacivertli takımın Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, kongre öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve genel kurul üyelerine seslendi.Osayi-Samuel açıklamasında "2 Nisan'ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe'nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe'yi savunacaklar. En büyük Fener" ifadelerini kullandı.Osayi kaç maç ceza aldı?Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve Egemen Korkmaz, Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Peki 45. maddenin cezası ne kadar?Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan bilgilere göre; 45. maddede futbolculara ve görevlilere 3 ila 5 müsabakadan men cezası gelmesi bekleniyor.Talimatnamede yer alan bilgi şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20240401/fenerbahceden-pfdk-sevkleriyle-ilgili-aciklama-nefsi-mudafaa-hakkini-kullandilar-1082355242.html

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