Canlı yayında 'Öğrendiğim kadarıyla' diyerek açıkladı: 'Akşener istifa kararından vazgeçirildi'

"Öğrendiğim kadarıyla aslında dün Meral Akşener istifayı düşünüyor ve dillendiriyor. İstifa etme kararını yakın çevresine açıklıyor. Bir İYİ Partili yetkiliden öğrendiğim kadarıyla varlığını Meral Akşener'in liderliğine borçlu olan yakınındaki kimseler onu istifa fikrinden vazgeçiriyor. Aslında ilk etapta bugün kurultay çağrısını yapmakla beraber istifa ettiğini de açıklayacakmış. Fakat son anda bu kararından vazgeçmiş ve istifa ettiği bölümü açıklamama kararı almış. Bu durumda ne olabilir? Birincisi kurultaya olan süreçte istifayı politik gelişmelere bağlı olarak gözden geçirebilir. İkincisi kurultay salonunu bekleyebilir. Üçüncüsü istifa etmeyebilir. Bana sorarsan istifa etmeyecek. Tipik Kılıçdaroğlu tavrı izleyecek. Ben aday olmam hiçbir kurultayda aday olmadım diyecektir. Bu şu demektir beni aday gösterin demektir. Kılıçdaroğlu da kurultaya kadar ben hiç aday olmadım deyip yakın çevresine kendisi için hazırlık yapma talimatı vermişti. Aynısını da Akşener yapacak. Meral Akşener'in şimdilik istifayı dillendirmeyeceği kanaatindeyim. Kurultaya kadar onu yerinden edebilecek bir aday olmazsa Akşener kolay kolay istifa edecekmiş gibi de görünmüyor bana."