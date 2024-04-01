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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Bahçeli'den yerel seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama: 'MHP mesajı almış, kolları sıvamıştır'
Bahçeli'den yerel seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama: 'MHP mesajı almış, kolları sıvamıştır'
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, "Aziz milletimizin sandık... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T13:34+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Yazılı açıklama yapan Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının çok boyutlu değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır" dedi."Bunun yanında seçime katılım oranının da bir önceki seçimle mukayese edildiğinde düştüğü gözlemlenmiştir" ifadelerini kullanan Bahçeli şunları kaydetti:'Türkiye'yi yöneten iktidar değişmedi''Her siyasi parti lazım gelen dersleri mutlaka çıkaracaktır'
https://sputniknews.com.tr/20240401/deprem-bolgesinde-yerel-secim-sonuclari-surpriz-yapan-kentler-1082336435.html
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bahçeli seçim değerlendirmesi, bahçeli seçim açıklaması
bahçeli seçim değerlendirmesi, bahçeli seçim açıklaması

Bahçeli'den yerel seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama: 'MHP mesajı almış, kolları sıvamıştır'

13:34 01.04.2024 (güncellendi: 13:59 01.04.2024)
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - SADIK CANGEL-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - SADIK CANGEL-
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, "Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir. MHP bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Yazılı açıklama yapan Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının çok boyutlu değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır" dedi.
"Bunun yanında seçime katılım oranının da bir önceki seçimle mukayese edildiğinde düştüğü gözlemlenmiştir" ifadelerini kullanan Bahçeli şunları kaydetti:
"31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri yurt genelinde bazı münferit hadiseler dışında huzur, güven ve sükûnet ortamı içinde tamamlanmış, bu suretle kesin olmayan sonuçlar belli olmuştur.

Nitekim milli irade sandıkta tecelli etmiştir.

Elbette aziz milletimizin takdir ve tercihi başımızın üstündedir.

Sandıktan çıkan demokratik karara saygımız da tamdır.

31 Mart seçimleri, Türk demokrasi hayatının yüksek bir standarda ulaştığını, bu konuda dünyaya örnek teşkil ettiğini adeta belgelemiştir.

Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir.

Milliyetçi Hareket Partisi bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının çok boyutlu değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır.

Ekonomik şikayetlerin toplumsallaşıp siyasal alana sirayetiyle tepkisellik dozu bir hayli fazla olan sonuçlar ülke genelinde tezahür etmiştir.

Bunun yanında seçime katılım oranının da bir önceki seçimle mukayese edildiğinde düştüğü gözlemlenmiştir.

'Türkiye'yi yöneten iktidar değişmedi'

31 Mart seçimlerinde, önümüzdeki beş yılın yerel yöneticileri belirlenmiştir. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’nın çok cepheli mücadelesine karşılık DEM takviyeli Cumhuriyet Halk Partisi’nin konjonktürel kimi rahatsızlık ve memnuniyetsizlikten istifade ederek sivrildiği açıktır.

Fakat Türkiye’yi yöneten iktidar değişmemiştir. Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi dedikodu çıkaran, erken seçim yaygarası koparan, bu kapsamda akıl tutulması yaşayan çevrelerin şuursuzca hareket etmesi tek kelimeyle aymazlık ve ahlaki çarpıklıktır.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Her alanda atılım ve reform hamlelerine kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır. Cumhur İttifakı’nın TBMM’deki sayısal ve siyasal çoğunluğu da herkesin malumudur.

Bilinmelidir ki, Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, Türk Devri’nin mihmandarı, yeni yüzyılın mihveri ve mihenk taşıdır. Günü kurtarma telaşına kapılanlarla geleceği kurma arayış ve amacında olanları Türk milleti müstesna ölçüde tefrik etmekte, bu çerçevede milli tarihimizin mecmuu seviyesinde bulunan Cumhur İttifakı’nı gönülden sahiplenmektedir.

Ancak milletimiz yerel seçimler kanalıyla bilhassa sosyal ve ekonomik sıkıntılarını paylaşmış, önümüzdeki sürecin gündem konusunu tayin etmiştir. Egemenlik milletindir, yetki milletindir, siyasi istikrarı ekonomik istikrar ve gelişmişlikle perçinlemek hepimizin ortak sorumluluğudur.

31 Mart seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Milliyetçi Hareket Partisi müessir bir başarı elde etmiştir. Televizyon ekranlarından maksatlı ve marazi iddialarda bulunan sözde uzman ve yorumcular ile muhalif tetikçiler yine hüsrana uğrayacaklardır.

Bu nedenle karamsarlığa ve ümitsizliğe mahal yoktur, mücadelemiz ve millete hizmet azmimiz şevkle ve hız kesmeden sürecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı daha çok çalışacak, milletle daha çok hemhal olacak, cesameti yaygınlaşan sorunların çözümüyle birlikte yerel yönetimlerdeki mevzi kayıplar da mutlaka telafi edilecektir.

'Her siyasi parti lazım gelen dersleri mutlaka çıkaracaktır'

İnanıyorum ki, 31 Mart seçimlerine katılan her siyasi parti kendi payına düşen hisseyi alacak, lazım gelen dersleri mutlaka çıkaracaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’nın değerli adaylarına oy veren aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Çok yoğun bir kampanya dönemine imza atan, gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’ye gönül vermiş kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Adanmış ve inanmış bir vicdanla, dürüst ve samimi bir mizaçla üstlendikleri kutlu görevleri insanüstü bir gayretle yerine getiren, Cumhur İttifakı’nın ve üç hilalin onurunu bayraklaştıran aziz dava arkadaşlarımla iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum.

Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Mübarek Ramazan ayında, aziz milletimin her güzel insanına gönül dolusu selam, sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum. Türk milletinin ruh kökü, Türkiye Yüzyılı hedefinin ufuk çizgisi olan Cumhur İttifakı’nın kararlı, heyecanlı, yürekli ve imanlı şekilde yoluna devam edeceğini de herkesin bilmesinde yarar görüyorum."

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