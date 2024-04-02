https://sputniknews.com.tr/20240402/belediye-baskani-resmi-sonuclar-ilan-edilmeden-gorevini-devretti--cani-gonulden-kutlarim-1082367510.html

Belediye başkanı resmi sonuçlar ilan edilmeden görevini devretti: 'Canı gönülden kutlarım'

Belediye başkanı resmi sonuçlar ilan edilmeden görevini devretti: 'Canı gönülden kutlarım'

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 31 Mart Pazar günü yapılan seçimi kazanan CHP’li Üstün Dönmez, resmi sonuçlar ilan edilmeden Yaşar Gedüz’den koltuğunu devraldı... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

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31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

kırkağaç

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ak parti

2024 türkiye yerel seçimleri

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AK Partili Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar Gedüz, resmi sonuçların ilan edilmesini beklemeden görevini seçimi kazanan CHP'li Üstün Dönmez’e devretti. Gedüz, “CHP ailesini bu başarısından dolayı canı gönülden kutlarım. Allah üç dönem üst üste belediye başkanı olmayı bana nasip etti. Tek partili dönemi saymazsak CHP, Kırkağaç’ta ilk kez belediye başkanlığı kazanıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Yakamda gururla taşıdığım belediye başkanlığı rozetim Üstün başkanın yakasında daha güzel dalgalanacak. Bu rozetimi ona takıyorum. Kırkağaç’ımız için hayırlı uğurlu olsun” dedi. Dönmez ise, “Gedüz bana 'Mazbatayı beklemene gerek yok, halk sana gereken mazbatayı verdi zaten' dedi. Yaklaşık 75 yıldan beri biz buna hasrettik. Halk içinde bir ittifak yaparak bu hasrete son verdik. Kırkağaç’a ve halkına yeni başkanı hayırlı olsun. Mekânın sahibi mekâna geldi arkadaşlar” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240401/turkiyenin-en-genc-belediye-baskani-canakkalede-secildi-22-yasinda-1082350252.html

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