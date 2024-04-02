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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240402/belediye-baskani-resmi-sonuclar-ilan-edilmeden-gorevini-devretti--cani-gonulden-kutlarim-1082367510.html
Belediye başkanı resmi sonuçlar ilan edilmeden görevini devretti: 'Canı gönülden kutlarım'
Belediye başkanı resmi sonuçlar ilan edilmeden görevini devretti: 'Canı gönülden kutlarım'
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 31 Mart Pazar günü yapılan seçimi kazanan CHP’li Üstün Dönmez, resmi sonuçlar ilan edilmeden Yaşar Gedüz’den koltuğunu devraldı... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
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31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
kırkağaç
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
2024 türkiye yerel seçimleri
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AK Partili Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar Gedüz, resmi sonuçların ilan edilmesini beklemeden görevini seçimi kazanan CHP'li Üstün Dönmez’e devretti. Gedüz, “CHP ailesini bu başarısından dolayı canı gönülden kutlarım. Allah üç dönem üst üste belediye başkanı olmayı bana nasip etti. Tek partili dönemi saymazsak CHP, Kırkağaç’ta ilk kez belediye başkanlığı kazanıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Yakamda gururla taşıdığım belediye başkanlığı rozetim Üstün başkanın yakasında daha güzel dalgalanacak. Bu rozetimi ona takıyorum. Kırkağaç’ımız için hayırlı uğurlu olsun” dedi. Dönmez ise, “Gedüz bana 'Mazbatayı beklemene gerek yok, halk sana gereken mazbatayı verdi zaten' dedi. Yaklaşık 75 yıldan beri biz buna hasrettik. Halk içinde bir ittifak yaparak bu hasrete son verdik. Kırkağaç’a ve halkına yeni başkanı hayırlı olsun. Mekânın sahibi mekâna geldi arkadaşlar” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240401/turkiyenin-en-genc-belediye-baskani-canakkalede-secildi-22-yasinda-1082350252.html
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31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, kırkağaç, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti
31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, kırkağaç, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti

Belediye başkanı resmi sonuçlar ilan edilmeden görevini devretti: 'Canı gönülden kutlarım'

00:57 02.04.2024 (güncellendi: 01:01 02.04.2024)
© İHA / HAKAN DEMİR-AW174863Kırkağaç'ta belediye başkanı resmi sonuçlar ilan edilmeden görevini devretti
Kırkağaç'ta belediye başkanı resmi sonuçlar ilan edilmeden görevini devretti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© İHA / HAKAN DEMİR-AW174863
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 31 Mart Pazar günü yapılan seçimi kazanan CHP’li Üstün Dönmez, resmi sonuçlar ilan edilmeden Yaşar Gedüz’den koltuğunu devraldı. Gedüz, "CHP ailesini bu başarısından dolayı canı gönülden kutlarım. Tek partili dönemi saymazsak CHP, Kırkağaç’ta ilk kez belediye başkanlığı kazanıyor" dedi.
AK Partili Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar Gedüz, resmi sonuçların ilan edilmesini beklemeden görevini seçimi kazanan CHP'li Üstün Dönmez’e devretti.
Gedüz, “CHP ailesini bu başarısından dolayı canı gönülden kutlarım. Allah üç dönem üst üste belediye başkanı olmayı bana nasip etti. Tek partili dönemi saymazsak CHP, Kırkağaç’ta ilk kez belediye başkanlığı kazanıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Yakamda gururla taşıdığım belediye başkanlığı rozetim Üstün başkanın yakasında daha güzel dalgalanacak. Bu rozetimi ona takıyorum. Kırkağaç’ımız için hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Dönmez ise, “Gedüz bana 'Mazbatayı beklemene gerek yok, halk sana gereken mazbatayı verdi zaten' dedi. Yaklaşık 75 yıldan beri biz buna hasrettik. Halk içinde bir ittifak yaparak bu hasrete son verdik. Kırkağaç’a ve halkına yeni başkanı hayırlı olsun. Mekânın sahibi mekâna geldi arkadaşlar” diye konuştu.
Zeynep Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
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