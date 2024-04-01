https://sputniknews.com.tr/20240401/turkiyenin-en-genc-belediye-baskani-canakkalede-secildi-22-yasinda-1082350252.html

Türkiye'nin en genç belediye başkanı Çanakkale'de seçildi: 22 yaşında

Türkiye'nin en genç belediye başkanı Çanakkale'de seçildi: 22 yaşında

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde bağımsız aday Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanarak belediye başkanı oldu. Çelik... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T14:01+0300

2024-04-01T14:01+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

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seçim sonuçları

seçim sonuçları

seçim sonuçları 2024

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Yenice'nin tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, mahalli idareler seçimlerine bağımsız olarak girdi.Seçimde zafer kazanan Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre Kalkım Beldesinin Belediye Başkanı oldu. Bu neticeyle Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.5 yıl boyunca Kalkım Beldesine Belediye Başkanı olacak olan Zeynep Çelik, "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240401/kadin-belediye-baskan-sayisi-artti-hangi-illeri-kadinlar-yonetecek-1082347980.html

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