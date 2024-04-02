https://sputniknews.com.tr/20240402/bayram-ikramiyeleri-hesaplara-yatmaya-basladi-emekli-ikramiyesi-ne-kadar-1082372607.html

Bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı: Emekli ikramiyesi ne kadar?

Bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı: Emekli ikramiyesi ne kadar?

Sputnik Türkiye

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belirlendi. Bayram ikramiyeleri, SSK kapsamında emekli olanlara 2, 3 ve 4 Nisan, Bağ-Kur'dan emekli olanlara 5... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T09:27+0300

2024-04-02T09:27+0300

2024-04-02T09:27+0300

ekonomi

bağ-kur

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emekli

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bayram ikramiyesi

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Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenen emekli ikramiyeleri 3 bin lira olarak güncellenmişti. Ödemeler bugün itibarıyla başladı.Maaş ödeme günü 17-18 olanlar bugün alıyorSSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.Bağ-Kur' emekli ikramiye ödeme tarihiBağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.Emekli sandığı ikramiye ödeme tarihiEmekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

https://sputniknews.com.tr/20240305/gecen-yil-calisanlarina-25-ikramiye-vermisti-skoda-turkiye-bu-yil-calisanlarina-29-ikramiye-verdi--1081385167.html

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