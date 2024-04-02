https://sputniknews.com.tr/20240402/bayram-ikramiyeleri-hesaplara-yatmaya-basladi-emekli-ikramiyesi-ne-kadar-1082372607.html
Bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı: Emekli ikramiyesi ne kadar?
Bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı: Emekli ikramiyesi ne kadar?
Sputnik Türkiye
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belirlendi. Bayram ikramiyeleri, SSK kapsamında emekli olanlara 2, 3 ve 4 Nisan, Bağ-Kur'dan emekli olanlara 5... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T09:27+0300
2024-04-02T09:27+0300
2024-04-02T09:27+0300
ekonomi
bağ-kur
ssk
emekli
emekli sandığı
ikramiye
ikramiye
büyük ikramiye
emekli ikramiyesi
bayram ikramiyesi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_043db01d7b69d5140815b76666317b13.jpg
Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenen emekli ikramiyeleri 3 bin lira olarak güncellenmişti. Ödemeler bugün itibarıyla başladı.Maaş ödeme günü 17-18 olanlar bugün alıyorSSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.Bağ-Kur' emekli ikramiye ödeme tarihiBağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.Emekli sandığı ikramiye ödeme tarihiEmekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.
https://sputniknews.com.tr/20240305/gecen-yil-calisanlarina-25-ikramiye-vermisti-skoda-turkiye-bu-yil-calisanlarina-29-ikramiye-verdi--1081385167.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:17:2685:2031_1920x0_80_0_0_ad4406f910ebb95d33d823cdc9c60825.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sgk bayram ikramiyesi,bayram ikramiyesi ne zaman yatar,memur emekli ikramiyesi ne zaman,emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatar
sgk bayram ikramiyesi,bayram ikramiyesi ne zaman yatar,memur emekli ikramiyesi ne zaman,emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatar
Bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı: Emekli ikramiyesi ne kadar?
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belirlendi. Bayram ikramiyeleri, SSK kapsamında emekli olanlara 2, 3 ve 4 Nisan, Bağ-Kur'dan emekli olanlara 5 Nisan, Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 2, 3 ve 5 Nisan'da ödenecek.
Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenen emekli ikramiyeleri 3 bin lira olarak güncellenmişti. Ödemeler bugün itibarıyla başladı.
Maaş ödeme günü 17-18 olanlar bugün alıyor
SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.
Bağ-Kur' emekli ikramiye ödeme tarihi
Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.
Emekli sandığı ikramiye ödeme tarihi
Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.