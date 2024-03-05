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Geçen yıl çalışanlarına 25 ikramiye vermişti: Skoda Türkiye, bu yıl çalışanlarına 29 ikramiye verdi
Geçen yıl çalışanlarına 25 ikramiye vermişti: Skoda Türkiye, bu yıl çalışanlarına 29 ikramiye verdi
Sputnik Türkiye
Skoda'nın Türkiye Distribütörü Yüce Auto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce bu sene ikramiye sayısını arttırarak çalışanlarına tam 29 ikramiye verdi. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
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Geçen yıl çalışanlarına 25 maaş ikramiye vererek 'ne patronlar var dedirten' Ahmet Yüce bu yıl da çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi. Verdiği bir röportajda, "Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim. Sadece bunu bil" diyen Yüce'nin tekrardan ikramiye verdiği öğrenildi. Pandemi döneminde de ikramiye vermişti 15 yıldır çalışanlarına ikramiye verdiğini bilinen Yüce, pandemi sürecinde işten çıkartmaya gitmediği gibi o yıllarda da işçilerine ikramiye verdi. Bununla birlikte, Yüce Otomotiv'in dört kez en iyi iş yeri ödülü aldığı biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240208/ssk-ve-bagkur-emeklilerini-ilgilendiriyor-ikramiye-zammi-icin-konusulan-rakam-ne-1080527649.html
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yüce auto, ahmet yüce, skoda, skoda türkiye distribütörü, ikramiye, çalışan, 25 ikramiye, 29 ikramiye, patron, patronlar dünyası
yüce auto, ahmet yüce, skoda, skoda türkiye distribütörü, ikramiye, çalışan, 25 ikramiye, 29 ikramiye, patron, patronlar dünyası

Geçen yıl çalışanlarına 25 ikramiye vermişti: Skoda Türkiye, bu yıl çalışanlarına 29 ikramiye verdi

11:32 05.03.2024 (güncellendi: 11:35 05.03.2024)
Ahmet Yüce
Ahmet Yüce - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
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Skoda'nın Türkiye Distribütörü Yüce Auto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce bu sene ikramiye sayısını arttırarak çalışanlarına tam 29 ikramiye verdi.
Geçen yıl çalışanlarına 25 maaş ikramiye vererek 'ne patronlar var dedirten' Ahmet Yüce bu yıl da çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi. Verdiği bir röportajda, "Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim. Sadece bunu bil" diyen Yüce'nin tekrardan ikramiye verdiği öğrenildi.

Pandemi döneminde de ikramiye vermişti

15 yıldır çalışanlarına ikramiye verdiğini bilinen Yüce, pandemi sürecinde işten çıkartmaya gitmediği gibi o yıllarda da işçilerine ikramiye verdi.
Bununla birlikte, Yüce Otomotiv'in dört kez en iyi iş yeri ödülü aldığı biliniyor.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
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