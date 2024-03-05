https://sputniknews.com.tr/20240305/gecen-yil-calisanlarina-25-ikramiye-vermisti-skoda-turkiye-bu-yil-calisanlarina-29-ikramiye-verdi--1081385167.html
Geçen yıl çalışanlarına 25 ikramiye vermişti: Skoda Türkiye, bu yıl çalışanlarına 29 ikramiye verdi
Geçen yıl çalışanlarına 25 ikramiye vermişti: Skoda Türkiye, bu yıl çalışanlarına 29 ikramiye verdi
Sputnik Türkiye
Skoda'nın Türkiye Distribütörü Yüce Auto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce bu sene ikramiye sayısını arttırarak çalışanlarına tam 29 ikramiye verdi. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T11:32+0300
2024-03-05T11:32+0300
2024-03-05T11:35+0300
türkiye
skoda
otomotiv
maaş
ikramiye
ikramiye
bayram ikramiyesi
pandemi
araba
patron
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/05/1081385318_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_acc990e348e372396159d02492d11d22.jpg
Geçen yıl çalışanlarına 25 maaş ikramiye vererek 'ne patronlar var dedirten' Ahmet Yüce bu yıl da çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi. Verdiği bir röportajda, "Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim. Sadece bunu bil" diyen Yüce'nin tekrardan ikramiye verdiği öğrenildi. Pandemi döneminde de ikramiye vermişti 15 yıldır çalışanlarına ikramiye verdiğini bilinen Yüce, pandemi sürecinde işten çıkartmaya gitmediği gibi o yıllarda da işçilerine ikramiye verdi. Bununla birlikte, Yüce Otomotiv'in dört kez en iyi iş yeri ödülü aldığı biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240208/ssk-ve-bagkur-emeklilerini-ilgilendiriyor-ikramiye-zammi-icin-konusulan-rakam-ne-1080527649.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/05/1081385318_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_d1a8a3de889576b98f68c9758141c4c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yüce auto, ahmet yüce, skoda, skoda türkiye distribütörü, ikramiye, çalışan, 25 ikramiye, 29 ikramiye, patron, patronlar dünyası
yüce auto, ahmet yüce, skoda, skoda türkiye distribütörü, ikramiye, çalışan, 25 ikramiye, 29 ikramiye, patron, patronlar dünyası
Geçen yıl çalışanlarına 25 ikramiye vermişti: Skoda Türkiye, bu yıl çalışanlarına 29 ikramiye verdi
11:32 05.03.2024 (güncellendi: 11:35 05.03.2024)
Skoda'nın Türkiye Distribütörü Yüce Auto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce bu sene ikramiye sayısını arttırarak çalışanlarına tam 29 ikramiye verdi.
Geçen yıl çalışanlarına 25 maaş ikramiye vererek 'ne patronlar var dedirten' Ahmet Yüce bu yıl da çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi. Verdiği bir röportajda, "Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim. Sadece bunu bil" diyen Yüce'nin tekrardan ikramiye verdiği öğrenildi.
Pandemi döneminde de ikramiye vermişti
15 yıldır çalışanlarına ikramiye verdiğini bilinen Yüce, pandemi sürecinde işten çıkartmaya gitmediği gibi o yıllarda da işçilerine ikramiye verdi.
Bununla birlikte, Yüce Otomotiv'in dört kez en iyi iş yeri ödülü aldığı biliniyor.