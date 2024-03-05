https://sputniknews.com.tr/20240305/gecen-yil-calisanlarina-25-ikramiye-vermisti-skoda-turkiye-bu-yil-calisanlarina-29-ikramiye-verdi--1081385167.html

Geçen yıl çalışanlarına 25 ikramiye vermişti: Skoda Türkiye, bu yıl çalışanlarına 29 ikramiye verdi

Geçen yıl çalışanlarına 25 ikramiye vermişti: Skoda Türkiye, bu yıl çalışanlarına 29 ikramiye verdi

Sputnik Türkiye

Skoda'nın Türkiye Distribütörü Yüce Auto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce bu sene ikramiye sayısını arttırarak çalışanlarına tam 29 ikramiye verdi. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T11:32+0300

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türkiye

skoda

otomotiv

maaş

ikramiye

ikramiye

bayram ikramiyesi

pandemi

araba

patron

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Geçen yıl çalışanlarına 25 maaş ikramiye vererek 'ne patronlar var dedirten' Ahmet Yüce bu yıl da çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi. Verdiği bir röportajda, "Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim. Sadece bunu bil" diyen Yüce'nin tekrardan ikramiye verdiği öğrenildi. Pandemi döneminde de ikramiye vermişti 15 yıldır çalışanlarına ikramiye verdiğini bilinen Yüce, pandemi sürecinde işten çıkartmaya gitmediği gibi o yıllarda da işçilerine ikramiye verdi. Bununla birlikte, Yüce Otomotiv'in dört kez en iyi iş yeri ödülü aldığı biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240208/ssk-ve-bagkur-emeklilerini-ilgilendiriyor-ikramiye-zammi-icin-konusulan-rakam-ne-1080527649.html

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