https://sputniknews.com.tr/20240208/ssk-ve-bagkur-emeklilerini-ilgilendiriyor-ikramiye-zammi-icin-konusulan-rakam-ne-1080527649.html

SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor: İkramiye zammı için konuşulan rakam ne?

SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor: İkramiye zammı için konuşulan rakam ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin artabileceğinin sinyalini verdi. Peki ikramiyeler için konuşulan zam formülü ne? Konuyla ilgili... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T09:37+0300

2024-02-08T09:37+0300

2024-02-08T09:37+0300

ekonomi

ssk

bağkur

ikramiye

zam

rakam

bayram ikramiyesi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

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Emeklilere 2024 yılı Ocak ayı için verilen yüzde 49.25’lik zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Bakan Işıkhan emekli ikramiyelerine artışla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız. Biz hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" diyen Işıkhan, bayram ikramiyesine zam sinyalini vermişti.Peki emekli ikramiyelerine ne kadar artış yapılacak, ikramiyelere ilişkin konuşulan zam formülü ne? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram anlattı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Yasal süreç nasıl olacak? İkramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?Emeklilere ikramiye zammına ilişkin bir yasal sürecin gerekli olduğunu dile getiren uzman, "İlk ikramiyeler Ramazan Bayramı’nda yatırılacağı için önümüzde bir süreç var. Ramazan Bayramı öncesi mutlak suretle yeni düzenleme yapılacaktır. Yüzde 50 ile yüzde 100 arasında bir artışla birlikte yeni ikramiye tutarı belirlenecektir diye düşünüyorum. Emekliler bayram ikramiyelerini bayram ayında aldıkları maaşları ile birlikte alacaklar. Bazen bayrama denk gelen maaşlar daha erken bir tarihte ödenebiliyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240207/bakan-isikhan-acikladi-emekli-ikramiyesi-artacak-1080492947.html

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