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https://sputniknews.com.tr/20240208/ssk-ve-bagkur-emeklilerini-ilgilendiriyor-ikramiye-zammi-icin-konusulan-rakam-ne-1080527649.html
SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor: İkramiye zammı için konuşulan rakam ne?
SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor: İkramiye zammı için konuşulan rakam ne?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin artabileceğinin sinyalini verdi. Peki ikramiyeler için konuşulan zam formülü ne? Konuyla ilgili... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T09:37+0300
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Emeklilere 2024 yılı Ocak ayı için verilen yüzde 49.25’lik zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Bakan Işıkhan emekli ikramiyelerine artışla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız. Biz hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" diyen Işıkhan, bayram ikramiyesine zam sinyalini vermişti.Peki emekli ikramiyelerine ne kadar artış yapılacak, ikramiyelere ilişkin konuşulan zam formülü ne? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram anlattı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Yasal süreç nasıl olacak? İkramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?Emeklilere ikramiye zammına ilişkin bir yasal sürecin gerekli olduğunu dile getiren uzman, "İlk ikramiyeler Ramazan Bayramı’nda yatırılacağı için önümüzde bir süreç var. Ramazan Bayramı öncesi mutlak suretle yeni düzenleme yapılacaktır. Yüzde 50 ile yüzde 100 arasında bir artışla birlikte yeni ikramiye tutarı belirlenecektir diye düşünüyorum. Emekliler bayram ikramiyelerini bayram ayında aldıkları maaşları ile birlikte alacaklar. Bazen bayrama denk gelen maaşlar daha erken bir tarihte ödenebiliyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/bakan-isikhan-acikladi-emekli-ikramiyesi-artacak-1080492947.html
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SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor: İkramiye zammı için konuşulan rakam ne?

09:37 08.02.2024
© AAEYT
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin artabileceğinin sinyalini verdi. Peki ikramiyeler için konuşulan zam formülü ne? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram anlattı.
Emeklilere 2024 yılı Ocak ayı için verilen yüzde 49.25’lik zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Bakan Işıkhan emekli ikramiyelerine artışla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız. Biz hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" diyen Işıkhan, bayram ikramiyesine zam sinyalini vermişti.
Peki emekli ikramiyelerine ne kadar artış yapılacak, ikramiyelere ilişkin konuşulan zam formülü ne? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram anlattı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Daha önceden emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri yapılmıyordu. Geçtiğimiz sene emekli ikramiyesi 2 bin TL olarak uygulandı. EYT’den emekli olan emeklilerimiz de bayram ikramiyelerini almış oldu. Şu anda 2 bin TL olan ikramiyelerin güncellenmesi gerekiyor. Ben emekli ikramiyelerinin en az yüzde 50 artışla 3 bin TL’ye çıkmasını bekliyorum. Kurban Bayramı’nda ikramiye ile önceden bir küçükbaş hayvan alınabiliyordu. Ancak şu anda fiyatlar bir hayli arttı. En az yüzde 50’lik bir artışı şu an itibarıyla devletimizin yapabileceği bir zam olarak görüyorum. Asgari ücrete yüzde 49.11’lik artış, emeklilere yüzde 49.25’lik maaş artışını burada bayram ikramiyeleri için de emsal olarak düşünebiliriz. Cumhuriyet Bayramı kapsamında emeklilere tek seferde 5 bin TL ikramiye verilmişti. Ben ikramiyelerin 5 bin TL’ye yükseltilebileceğini düşünmüyorum. En düşük 3 bin TL, en fazla ise 4 bin TL artış olabileceğini düşünüyorum. Yani 2 bin TL olan emekli ikramiyeleri en fazla yüzde 100 oranında artarak 4 bin TL’ye çıkabilir."

Yasal süreç nasıl olacak? İkramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Emeklilere ikramiye zammına ilişkin bir yasal sürecin gerekli olduğunu dile getiren uzman, "İlk ikramiyeler Ramazan Bayramı’nda yatırılacağı için önümüzde bir süreç var. Ramazan Bayramı öncesi mutlak suretle yeni düzenleme yapılacaktır. Yüzde 50 ile yüzde 100 arasında bir artışla birlikte yeni ikramiye tutarı belirlenecektir diye düşünüyorum. Emekliler bayram ikramiyelerini bayram ayında aldıkları maaşları ile birlikte alacaklar. Bazen bayrama denk gelen maaşlar daha erken bir tarihte ödenebiliyor" ifadelerini kullandı.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
EKONOMİ
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli ikramiyesi artacak
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