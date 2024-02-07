https://sputniknews.com.tr/20240207/bakan-isikhan-acikladi-emekli-ikramiyesi-artacak-1080492947.html

Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli ikramiyesi artacak

Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli ikramiyesi artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, canlı yayında 'Bayram ikramiyelerinde artış olacak mı?' sorusuna cevap verdi, "Biz hazırız" dedi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

vedat ışıkhan

emekli

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Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplamda iki kere verilen bayram ikramiyelerinin 2024 yılında ne kadar zamlanacağı merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya şu şeklde açıklık getirdi:Emeklilere fark ödemesi

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