https://sputniknews.com.tr/20240207/bakan-isikhan-acikladi-emekli-ikramiyesi-artacak-1080492947.html
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli ikramiyesi artacak
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli ikramiyesi artacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, canlı yayında 'Bayram ikramiyelerinde artış olacak mı?' sorusuna cevap verdi, "Biz hazırız" dedi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T10:37+0300
2024-02-07T10:37+0300
2024-02-07T11:04+0300
ekonomi
vedat ışıkhan
emekli
emekli ikramiyesi
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Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplamda iki kere verilen bayram ikramiyelerinin 2024 yılında ne kadar zamlanacağı merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya şu şeklde açıklık getirdi:Emeklilere fark ödemesi
https://sputniknews.com.tr/20240207/merkez-bankasi-verilerinde-ortaya-cikti-kredi-ve-mevduat-faizleri-degisti-1080488590.html
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Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli ikramiyesi artacak
10:37 07.02.2024 (güncellendi: 11:04 07.02.2024)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, canlı yayında 'Bayram ikramiyelerinde artış olacak mı?' sorusuna cevap verdi, "Biz hazırız" dedi.
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplamda iki kere verilen bayram ikramiyelerinin 2024 yılında ne kadar zamlanacağı merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya şu şeklde açıklık getirdi:
"Emeklilerimize bir seferlik beş bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak, gerekli çalışmaları yaparız ve adımları atarız. Emeklilerin talebi var, bu adımı atmaya hazırız."
"Ocak ayından itibaren aylıkları eşitledik. Dün SSK'lı 10 milyon 798 bin 98 emeklimize, bugün ise Bağ-Kurlu 2 milyon 861 bin 770 emeklimize fark tutarlarını yatıracağız. 13 milyon 660 bin 868 kişiye ödeyeceğimiz fark 15 milyar 845 milyon 280 bin 523 lira fark ödemesi yapacağız."