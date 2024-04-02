https://sputniknews.com.tr/20240402/almanya-milli-takiminin-futbol-formasinda-44-numaraya-yasak-nazilerin-ss-sembolune-benzetildi-1082384364.html

Almanya Milli Takımı'nın futbol formasında 44 numaraya yasak: Nazilerin SS sembolüne benzetildi

Almanya Milli Takımı'nın futbol formasında 44 numaraya yasak: Nazilerin SS sembolüne benzetildi

Sputnik Türkiye

Almanya Milli Takımı'nın EURO 2024 öncesi sunduğu formalarda 44 numara internette tartışma konusu oldu. Adidas'ın düzenlediği formada 4 rakamının Nazileri... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

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Almanya EURO 2024 öncesi Adidas'a tasarlattığı futbol takımının formalarında 44 sayısını yasakladı. Formaların internete düşmesi ardından birçok internet kullanıcısı, 44 sayısının duruşu itibariyle Almanya'da Nazi dönemine benzeyen SS askerlerinin (Schutzstaffel) simgesine benzediğini belirtti. Simge konusunda ilk olarak tarihçi Michael König tarafından gündeme getirilmiş ve formaların tasarımının 'çok tartışmalı' olduğunu söylemişti.Adidas iddiaları yalanladıForma üreticisi Adidas iddiaları yalanladı fakat 4 numara için alternatif bir tasarım geliştirileceğini de ekledi.Kimsenin giymesi beklenmiyorduAlman basınına göre oyuncular arasında 44 numaralı formayı giyecek isim yoktu. Fakat alınan kararla birlikte taraftarların satın aldığı formalarda da 44 numaralı baskı yapılması da engellendi.

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