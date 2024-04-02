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Almanya Milli Takımı'nın futbol formasında 44 numaraya yasak: Nazilerin SS sembolüne benzetildi
Almanya Milli Takımı'nın futbol formasında 44 numaraya yasak: Nazilerin SS sembolüne benzetildi
Sputnik Türkiye
Almanya Milli Takımı'nın EURO 2024 öncesi sunduğu formalarda 44 numara internette tartışma konusu oldu. Adidas'ın düzenlediği formada 4 rakamının Nazileri... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
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Almanya EURO 2024 öncesi Adidas'a tasarlattığı futbol takımının formalarında 44 sayısını yasakladı. Formaların internete düşmesi ardından birçok internet kullanıcısı, 44 sayısının duruşu itibariyle Almanya'da Nazi dönemine benzeyen SS askerlerinin (Schutzstaffel) simgesine benzediğini belirtti. Simge konusunda ilk olarak tarihçi Michael König tarafından gündeme getirilmiş ve formaların tasarımının 'çok tartışmalı' olduğunu söylemişti.Adidas iddiaları yalanladıForma üreticisi Adidas iddiaları yalanladı fakat 4 numara için alternatif bir tasarım geliştirileceğini de ekledi.Kimsenin giymesi beklenmiyorduAlman basınına göre oyuncular arasında 44 numaralı formayı giyecek isim yoktu. Fakat alınan kararla birlikte taraftarların satın aldığı formalarda da 44 numaralı baskı yapılması da engellendi.
https://sputniknews.com.tr/20240207/rusya-kanadadan-zelenskiyin-alkisladigi-nazi-askerinin-iadesini-talep-etti-1080489488.html
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almanya, euro 2020, futbol, forma, nazi, nazi, nazi almanyası, neo-nazi, waffen ss, ss subayı, adidas
almanya, euro 2020, futbol, forma, nazi, nazi, nazi almanyası, neo-nazi, waffen ss, ss subayı, adidas

Almanya Milli Takımı'nın futbol formasında 44 numaraya yasak: Nazilerin SS sembolüne benzetildi

13:23 02.04.2024 (güncellendi: 13:24 02.04.2024)
Almanya Milli Forması
Almanya Milli Forması - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
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Almanya Milli Takımı'nın EURO 2024 öncesi sunduğu formalarda 44 numara internette tartışma konusu oldu. Adidas'ın düzenlediği formada 4 rakamının Nazileri sembolize eden SS simgesine benzediği belirtildi.
Almanya EURO 2024 öncesi Adidas'a tasarlattığı futbol takımının formalarında 44 sayısını yasakladı. Formaların internete düşmesi ardından birçok internet kullanıcısı, 44 sayısının duruşu itibariyle Almanya'da Nazi dönemine benzeyen SS askerlerinin (Schutzstaffel) simgesine benzediğini belirtti.
Simge konusunda ilk olarak tarihçi Michael König tarafından gündeme getirilmiş ve formaların tasarımının 'çok tartışmalı' olduğunu söylemişti.

Adidas iddiaları yalanladı

Forma üreticisi Adidas iddiaları yalanladı fakat 4 numara için alternatif bir tasarım geliştirileceğini de ekledi.

Kimsenin giymesi beklenmiyordu

Alman basınına göre oyuncular arasında 44 numaralı formayı giyecek isim yoktu. Fakat alınan kararla birlikte taraftarların satın aldığı formalarda da 44 numaralı baskı yapılması da engellendi.
Ukrayna lideri Zelenskiy Kanada Parlamentosunda - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
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