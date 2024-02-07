https://sputniknews.com.tr/20240207/rusya-kanadadan-zelenskiyin-alkisladigi-nazi-askerinin-iadesini-talep-etti-1080489488.html

Rusya, Kanada’dan Zelenskiy’in alkışladığı Nazi askerinin iadesini talep etti

Rusya, Kanada’dan Zelenskiy’in alkışladığı Nazi askerinin iadesini talep etti

Rusya’nın, Kanada parlamentosunda alkışlanan eski Nazi askeri Yaroslav Hunka'nın iadesi için bu ülkenin yetkili makamlarına talepte bulunduğu belirtildi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T09:02+0300

2024-02-07T09:02+0300

2024-02-07T09:02+0300

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Rusya’nın Ottava Büyükelçisi Oleg Stepanov, Sputnik’e açıklamasında, “Nazi yardakçısının iade talebi Kanada makamlarına iletildi” ifadesini kullandı.Talebin bir paket belgeden oluştuğunu söyleyen Rus diplomat, Kanada makamlarının Hunka’nın Rusya’ya iade olasılığını inceleme sözünü verdiğini belirterek, “Ama verilen söze rağmen henüz Adalet Bakanlığı ve diğer kurumlarda cevap yok” dedi.Stepanov, “Liberal kabinenin, bu evrensel ayıbı arşive kaldırma çabalarına rağmen mevzuyu unutturmanın mümkün olmayacağı açık” diye kaydetti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kanada parlamentosunda konuşma yaparken İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulan 14. SS Waffen Grenadier Tümeni’nde görev almış 98 yaşındaki Yaroslav Hunka’yı selamlaması eleştirileri de beraberinde getirmişti.Parlamento üyelerince alkışlarla karşılanan Hunka'nın, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin tarafında savaştığının ortaya çıkması üzerine Avam Kamarası’nın Başkanı Anthony Rota ağır eleştirilere maruz kalmıştı.Zelenskiy'in 22 Eylül'de Kanada Avam Kamarasında yaptığı konuşmanın ardından Rota, salonda bulunan 98 yaşındaki Yaroslov Hunka'yı "savaş kahramanı" olarak tanıtmış ve kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür etmişti.Rota, Yahudi topluğundan özür dilemişti.Rusya Başsavcılığı, geçen Aralık ayında Kanada’dan Hunka’nın iadesini talep etmişti. Rusya Soruşturma Komitesi, Hunka’ya karşı 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği sivillerine yönelik soykırım uygulama suçundan dava açmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230926/rus-disisleri-kanada-avam-kamarasi-baskani-nazi-skandalinda-gunah-kecisi-oldu-1075784447.html

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