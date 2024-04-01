https://sputniknews.com.tr/20240401/ysk-baskani-yener-aciklama-yapiyor-1082334803.html
YSK Başkanı Yener duyurdu: Katılım oranı ve büyükşehirlerin partilere dağılımı belli oldu
YSK Başkanı Yener duyurdu: Katılım oranı ve büyükşehirlerin partilere dağılımı belli oldu
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener "30 Büyükşehir Belediyesinden CHP 14, AK Parti 12, DEM 3, YRP 1 Büyükşehir kazanmıştır" dedi. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T11:17+0300
2024-04-01T11:17+0300
2024-04-01T12:38+0300
seçim
2024 türkiye yerel seçimleri
ahmet yener
türkiye
chp
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK toplantı salonunda, basın mensuplarına Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı. Yener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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seçim, ahmet yener, türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti kızılcahamam kampı, dem parti, dem parti, bbp, iyi parti
YSK Başkanı Yener duyurdu: Katılım oranı ve büyükşehirlerin partilere dağılımı belli oldu
11:17 01.04.2024 (güncellendi: 12:38 01.04.2024)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener "30 Büyükşehir Belediyesinden CHP 14, AK Parti 12, DEM 3, YRP 1 Büyükşehir kazanmıştır" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK toplantı salonunda, basın mensuplarına Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.
Yener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Seçime katılım oranı yüzde 78.11. Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli belediye başkanlığında CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 1, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye kazanmıştır.
AK Parti 324, CHP 302, MHP 110, YRP 37 ilçe kazandı.
30 Büyükşehir Belediyesi'nden CHP 14, AK Parti 12, DEM 3, YRP 1 Büyükşehir kazanmıştır.