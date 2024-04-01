https://sputniknews.com.tr/20240401/yine-muhtarlik-secimi-yine-kavga-burdurda-muhtarlik-kavgasinda-3-kisi-yaralandi-1082358604.html
Yine muhtarlık seçimi, yine kavga: Burdur'da muhtarlık seçiminde çatışma çıktı
Yine muhtarlık seçimi, yine kavga: Burdur'da muhtarlık seçiminde çatışma çıktı
Sputnik Türkiye
Burdur'da seçimlerin açıklandığı sırada çıkan kavgada üç kişi yaralandı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T16:34+0300
2024-04-01T16:34+0300
2024-04-01T16:41+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
muhtar
burdur
seçim
kavga
yaralanma
hastane
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31 Mart yerel seçimleri akşamı, birçok ilde ve ilçede kavgalar duyuldu. Bu kavgaların çoğu muhtarlık kavgaları olurken, Burdur'da da köy muhtarlığını kazanan Nadir Altın'ın yakınları ile diğer muhtar adayı Kemal Akbulut'u destekleyen kişiler arasında çıkan tartışma, çatışmaya döndü.Kavga jandarma ekipleri müdahalesiyle sona erdi. Devamında iki grup arasında tekrardan köy çıkışında kavga başlaması üzerine kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, jandarma ise köyde güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240401/chpnin-izmirde-son-5-yerel-secim-karnesi--1082355108.html
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muhtar, burdur, seçim, kavga, yaralanma, hastane
muhtar, burdur, seçim, kavga, yaralanma, hastane
Yine muhtarlık seçimi, yine kavga: Burdur'da muhtarlık seçiminde çatışma çıktı
16:34 01.04.2024 (güncellendi: 16:41 01.04.2024)
Burdur'da seçimlerin açıklandığı sırada çıkan kavgada üç kişi yaralandı.
31 Mart yerel seçimleri akşamı, birçok ilde ve ilçede kavgalar duyuldu. Bu kavgaların çoğu muhtarlık kavgaları olurken, Burdur'da da köy muhtarlığını kazanan Nadir Altın'ın yakınları ile diğer muhtar adayı Kemal Akbulut'u destekleyen kişiler arasında çıkan tartışma, çatışmaya döndü.
Kavga jandarma ekipleri müdahalesiyle sona erdi.
Devamında iki grup arasında tekrardan köy çıkışında kavga başlaması üzerine kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, jandarma ise köyde güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.