https://sputniknews.com.tr/20240401/yine-muhtarlik-secimi-yine-kavga-burdurda-muhtarlik-kavgasinda-3-kisi-yaralandi-1082358604.html

Yine muhtarlık seçimi, yine kavga: Burdur'da muhtarlık seçiminde çatışma çıktı

Yine muhtarlık seçimi, yine kavga: Burdur'da muhtarlık seçiminde çatışma çıktı

Sputnik Türkiye

Burdur'da seçimlerin açıklandığı sırada çıkan kavgada üç kişi yaralandı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T16:34+0300

2024-04-01T16:34+0300

2024-04-01T16:41+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

muhtar

burdur

seçim

kavga

yaralanma

hastane

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31 Mart yerel seçimleri akşamı, birçok ilde ve ilçede kavgalar duyuldu. Bu kavgaların çoğu muhtarlık kavgaları olurken, Burdur'da da köy muhtarlığını kazanan Nadir Altın'ın yakınları ile diğer muhtar adayı Kemal Akbulut'u destekleyen kişiler arasında çıkan tartışma, çatışmaya döndü.Kavga jandarma ekipleri müdahalesiyle sona erdi. Devamında iki grup arasında tekrardan köy çıkışında kavga başlaması üzerine kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, jandarma ise köyde güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

https://sputniknews.com.tr/20240401/chpnin-izmirde-son-5-yerel-secim-karnesi--1082355108.html

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muhtar, burdur, seçim, kavga, yaralanma, hastane