https://sputniknews.com.tr/20240401/chpnin-izmirde-son-5-yerel-secim-karnesi--1082355108.html

CHP'nin İzmir'de son 5 yerel seçim karnesi

CHP'nin İzmir'de son 5 yerel seçim karnesi

Sputnik Türkiye

2024 yerel seçimlerinde İzmir, tekrar Cumhuriyet Halk Partisi adayı Cemil Tugay ile oyların yüzde 48'ine sahip oldu ve belediye başkanlığını kazandı. Uzun... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T15:39+0300

2024-04-01T15:39+0300

2024-04-01T15:44+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

izmir

tunç soyer

aziz kocaoğlu

binali yıldırım

cemil tugay

hamza dağ

yerel seçim

2019 milletvekili genel seçimi ve yerel seçim

yerel seçim anketi

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Oyların sayıldığı İzmir'de CHP'nin adayı Cemil Tugay 1 milyon 287 bin oy sayısı ile oyların yüzde 48'ini aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ ise 975 bin oy olarak yüzde 37 oy oranına ulaştı. Peki son yıllara kıyaslanırsa, CHP'nin geçmiş 5 seçimdeki İzmir karnesi nasıl?1999 yerel seçimleriDemokratik Sol Parti'nin olduğu dönemde, İzmir'de 18 Nisan 1999'da yapılan seçimlerde Ahmet Pirişina DSP adayı yüzde 30 ile başı çekiyordu. İkinci sırada yüzde 19,9 oy ile ANAP, üçüncü sırada ise yüzde 17 oyla CHP bulunuyordu. 2004 yerel seçimleri28 Mart 2004 yerel seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi, DSP'nin önceki İzmir Belediye Başkanı aday Ahmet Piriştina ile oyların yüzde 47'sini alarak İzmir'de birinci parti çıktı. İkinci parti AK Parti ise Taha Aksoy ile yüzde 32 oy almış, geri kalan partiler Genç Parti yüzde 6, MHP ise yüzde 4 oy oranına sahip olmuştu. 2009 yerel seçimleri 29 Mart 2009 seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi adayı değişmiş, aday Aziz Kocaoğlu 1 milyon 106 bin oy olarak toplam oyların yüzde 56,1'ini almıştı. AK Parti'nin adayı Taha Aksoy ise 598 bin oy ile yüzde 30 oy oranına sahip olmuştu. 2014 yerel seçimleri 30 Mart 2014'te gerçekleştirilen seçimlerde CHP'nin adayı Aziz Kocaoğlu 1 milyon 307 bin oy ile oyların yüzde 49'ını alırken, AK Parti adayı Binali Yıldırım ise 947 bin oy olarak oyların yüzde 35'ini almıştı. Üçüncü sırada ise MHP adayı Murat Taşer, 210 bin oyla oyların yüzde 7'sine sahip olmuştu. 2019 yerel seçimleri 31 Mart 2019'da gerçekleşen seçimlerde ise CHP'nin adayı Mustafa Tunç Soyer olmuş, Soyer 1 milyon 550 bin oy ile oyların yüzde 58'ini almıştı. Bu istatistik, CHP'nin son yıllardaki en yüksek oy oranı olmuştu. CHP ardından gelen AK Parti adayı Nihat Zeybekçi ise 1 milyon 32 bin oy alarak, yüzde 38 oy almıştı. 2024 yerel seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok büyükşehirde zafer kazandığı 2024 seçimlerinde ise İzmir'de tekrar CHP adayı kazandı. Cemil Tugay 1 milyon 287 bin oy ile oyların yüzde 48'ini alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı olan Hamza Dağ 975 bin oy ile oyların yüzde 37'sini aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240401/gebzede-ucuncu-olan-tip-genel-baskani-erkan-bastan-aciklama-geldi-1082355466.html

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