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SON DAKİKA | Yerel seçim sonrası Yeniden Refah'tan ilk erken seçim çağrısı: 'Türkiye, Somali gibi yaşıyor'
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240401/yerel-secim-sonrasi-yeniden-refahtan-ilk-erken-secim-cagrisi-turkiye-somali-gibi-yasiyor--1082360475.html
Yerel seçim sonrası Yeniden Refah'tan ilk erken seçim çağrısı: 'Türkiye, Somali gibi yaşıyor'
Yerel seçim sonrası Yeniden Refah'tan ilk erken seçim çağrısı: 'Türkiye, Somali gibi yaşıyor'
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, iktidara erken seçim çağrısı yaptı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T17:24+0300
2024-04-01T17:27+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
yeniden refah partisi
fatih erbakan
ak parti
istanbul
erken seçim
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
mehmet altınöz
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31 Mart seçimlerinin sürpriz partilerinden Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Altınöz, parti binasında düzenlenen basın açıklamasında seçim sonrası ilk erken seçim çağrısını "Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti vardır. Çünkü mutfakta yangın var. İnsanların cebinde para kalmamış, esnaf iş yerini kapatıyor. Sonuç itibariyle erken seçim kaçınılmaz" sözleriyle yaptı. AK Parti'ye çağrı: 'Bizle helalleşmeniz gerekiyor'Mehmet Altınöz, "Bütün ambargolara tehditlere, şantajlara, yalan haberlere rağmen bizimle birlikte yol yürüyen, bize inanan tüm İstanbullu hemşerilerimize teşekkürü bir borç bilirim. Bu süreçte bize çok ağır hakaretler eden, 14 Mayıs seçimlerinde ittifak yaptığımız ama bu süreçte her partinin kendi adayları ile girmiş olduğu yerel seçimde bizim kesinlikle layık olmadığımız hakaretleri yapan AK Parti yöneticilerine de seslenmek istiyorum; lütfen gelin bizimle helalleşin, bizimle helalleşmeniz gerekiyor. Bu helalleşmeyi yapmadan lütfen Türkiye’de siyaset yapmaya devam etmeyin. Sizin yapmış olduğunuz bu yanlış yöntemle, aynı zamanda bizim içimizden 3-5 kendini bilmezi sizin yandaş televizyon kanallarınıza çıkartma suretiyle bizlere söylenmedik hakaret bırakmadınız. Kaldı ki siz 16 milyon İstanbullunun ve 85 milyonun ferasetine güvenmediniz. Her şeyi bildiğinizi zannettiniz. Yapılacak ilk erken seçimde de Genel Başkanımız sayın Fatih Erbakan Bey’i inşallah Cumhurbaşkanı yapacağız" ifadelerini kullandı. Seçim sonuçlarını da değerlendiren Altınöz, "Sivil anayasa konusunda elbette genel merkezimizin yapmış olduğu çalışmalar mevcuttur. Bunları kamuoyuyla ve gerekse hükümetimizin temsilcileriyle paylaşmaya hazırız. Erken seçim konusunu dün akşam katılmış olduğum bir programda dile getirdim. Çünkü bu sonuç bir erken seçim sonucudur. Diyeceksiniz ki 14 Mayıs'ta seçim yapıldı bu kadar hızlı da erken seçim olur mu? Olur. Çünkü sahada yapmış olduğumuz seçim kampanyasında karşılaştığımız husus, insanların geçinememesiydi. Açlık sınırının altında yaşayan yüzde 56, yoksulluk sınırının altında yaşan yüzde 90’ı bulunan bir memlekette yaşıyoruz. İnsanlarımız şu anda maalesef geçinemez durumda. 10 bin lira emekli maaşıyla yaşayan 10 milyonun üstünde emeklimiz var" diye konuştu. 'Türkiye, Bangladeş şartlarında yaşıyor'Türkiye’de erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirten Altınöz, “Türkiye şu anda Bangladeş şartlarında yaşıyor. Hatta bazı yerlerde de Somali şartlarında yaşıyor. Bunları bilerek anlatıyoruz. Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti vardır. Erken seçime giderken de elbette halkımız bizi şu anda üçüncü parti konumuna getirdi. Biz de üçüncü parti konumuna gelmiş bir partinin yöneticileri ve bu partinin sorumluluk sahibi olan insanları olarak bu iradeyi ortaya koymak zorundayız. Vatandaşımızın bize vermiş olduğu oyların karşılığını, bize gösterilen teveccühü onların bize vermiş olduğu yetkiyi parlamentoda kullanmak durumundayız. Erken seçim olacağı an itibariyle en hızlı bir şekilde bunu isteyen parti biz olacağız. Çünkü mutfakta yangın var. İnsanların cebinde para kalmamış esnaf iş yerini kapatıyor. Sonuç itibariyle erken seçim kaçınılmaz” dedi.'Yarın erken seçim istiyoruz'Gazze’nin durumu ile ilgili olarak da Altınöz, “Biz Gazze'nin bu şartlarında ne yapıyoruz? Hamas’la İsrail'i buluşturup onları barıştırmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin işi bitti, buna kaldı. Ben burada size soruyorum. Eğer genel başkanımız Sayın Fatih Erbakan Bey iktidarda olsaydı İsrail Gazze'ye bu saldırıyı yapabilir miydi? Yapamaz mıydı? Soruyorum size. Aklından bile geçiremezdi. Acaba biz böyle bir operasyon yapabilir miydik diye aklından geçiremez. İşte milli görüş farkı bu. Derhal bizim iktidara gelmemiz lazım. Saniye geçirmeden. Erken seçim ne zaman, yarın. Yarın erken seçim istiyoruz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240401/31-mart-yerel-secimleri-chp-istanbulda-cumhur-ittifakindan-hangi-belediyeleri-aldi--1082353219.html
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yeniden refah partisi, fatih erbakan, ak parti, istanbul, erken seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, mehmet altınöz
yeniden refah partisi, fatih erbakan, ak parti, istanbul, erken seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, mehmet altınöz

Yerel seçim sonrası Yeniden Refah'tan ilk erken seçim çağrısı: 'Türkiye, Somali gibi yaşıyor'

17:24 01.04.2024 (güncellendi: 17:27 01.04.2024)
© Fotoğraf : Yeniden Refah PartisiMehmet Altınöz
Mehmet Altınöz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© Fotoğraf : Yeniden Refah Partisi
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, iktidara erken seçim çağrısı yaptı.
31 Mart seçimlerinin sürpriz partilerinden Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Altınöz, parti binasında düzenlenen basın açıklamasında seçim sonrası ilk erken seçim çağrısını "Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti vardır. Çünkü mutfakta yangın var. İnsanların cebinde para kalmamış, esnaf iş yerini kapatıyor. Sonuç itibariyle erken seçim kaçınılmaz" sözleriyle yaptı.

AK Parti'ye çağrı: 'Bizle helalleşmeniz gerekiyor'

Mehmet Altınöz, "Bütün ambargolara tehditlere, şantajlara, yalan haberlere rağmen bizimle birlikte yol yürüyen, bize inanan tüm İstanbullu hemşerilerimize teşekkürü bir borç bilirim. Bu süreçte bize çok ağır hakaretler eden, 14 Mayıs seçimlerinde ittifak yaptığımız ama bu süreçte her partinin kendi adayları ile girmiş olduğu yerel seçimde bizim kesinlikle layık olmadığımız hakaretleri yapan AK Parti yöneticilerine de seslenmek istiyorum; lütfen gelin bizimle helalleşin, bizimle helalleşmeniz gerekiyor. Bu helalleşmeyi yapmadan lütfen Türkiye’de siyaset yapmaya devam etmeyin. Sizin yapmış olduğunuz bu yanlış yöntemle, aynı zamanda bizim içimizden 3-5 kendini bilmezi sizin yandaş televizyon kanallarınıza çıkartma suretiyle bizlere söylenmedik hakaret bırakmadınız. Kaldı ki siz 16 milyon İstanbullunun ve 85 milyonun ferasetine güvenmediniz. Her şeyi bildiğinizi zannettiniz. Yapılacak ilk erken seçimde de Genel Başkanımız sayın Fatih Erbakan Bey’i inşallah Cumhurbaşkanı yapacağız" ifadelerini kullandı.
Seçim sonuçlarını da değerlendiren Altınöz, "Sivil anayasa konusunda elbette genel merkezimizin yapmış olduğu çalışmalar mevcuttur. Bunları kamuoyuyla ve gerekse hükümetimizin temsilcileriyle paylaşmaya hazırız. Erken seçim konusunu dün akşam katılmış olduğum bir programda dile getirdim. Çünkü bu sonuç bir erken seçim sonucudur. Diyeceksiniz ki 14 Mayıs'ta seçim yapıldı bu kadar hızlı da erken seçim olur mu? Olur. Çünkü sahada yapmış olduğumuz seçim kampanyasında karşılaştığımız husus, insanların geçinememesiydi. Açlık sınırının altında yaşayan yüzde 56, yoksulluk sınırının altında yaşan yüzde 90’ı bulunan bir memlekette yaşıyoruz. İnsanlarımız şu anda maalesef geçinemez durumda. 10 bin lira emekli maaşıyla yaşayan 10 milyonun üstünde emeklimiz var" diye konuştu.

'Türkiye, Bangladeş şartlarında yaşıyor'

Türkiye’de erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirten Altınöz, “Türkiye şu anda Bangladeş şartlarında yaşıyor. Hatta bazı yerlerde de Somali şartlarında yaşıyor. Bunları bilerek anlatıyoruz. Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti vardır. Erken seçime giderken de elbette halkımız bizi şu anda üçüncü parti konumuna getirdi. Biz de üçüncü parti konumuna gelmiş bir partinin yöneticileri ve bu partinin sorumluluk sahibi olan insanları olarak bu iradeyi ortaya koymak zorundayız. Vatandaşımızın bize vermiş olduğu oyların karşılığını, bize gösterilen teveccühü onların bize vermiş olduğu yetkiyi parlamentoda kullanmak durumundayız. Erken seçim olacağı an itibariyle en hızlı bir şekilde bunu isteyen parti biz olacağız. Çünkü mutfakta yangın var. İnsanların cebinde para kalmamış esnaf iş yerini kapatıyor. Sonuç itibariyle erken seçim kaçınılmaz” dedi.

'Yarın erken seçim istiyoruz'

Gazze’nin durumu ile ilgili olarak da Altınöz, “Biz Gazze'nin bu şartlarında ne yapıyoruz? Hamas’la İsrail'i buluşturup onları barıştırmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin işi bitti, buna kaldı. Ben burada size soruyorum. Eğer genel başkanımız Sayın Fatih Erbakan Bey iktidarda olsaydı İsrail Gazze'ye bu saldırıyı yapabilir miydi? Yapamaz mıydı? Soruyorum size. Aklından bile geçiremezdi. Acaba biz böyle bir operasyon yapabilir miydik diye aklından geçiremez. İşte milli görüş farkı bu. Derhal bizim iktidara gelmemiz lazım. Saniye geçirmeden. Erken seçim ne zaman, yarın. Yarın erken seçim istiyoruz” diye konuştu.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
31 Mart Yerel Seçimleri: CHP, İstanbul'da Cumhur İttifakı'ndan hangi belediyeleri aldı?
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