https://sputniknews.com.tr/20240401/uskudar-belediyesini-kazanan-sinem-dedetas-kimdir-1082356001.html
Üsküdar Belediyesi'ni kazanan Sinem Dedetaş kimdir?
Üsküdar Belediyesi'ni kazanan Sinem Dedetaş kimdir?
Sputnik Türkiye
Üsküdar Belediyesi yıllar sonra el değiştirerek AK Parti'den CHP'ye geçti. Değişimin ardından Üsküdar'ın yeni belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile ilgili... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T15:51+0300
2024-04-01T15:51+0300
2024-04-01T15:51+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
sinem dedetaş
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üsküdar belediyesi
üsküdar seçim sonuçları
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61 milyondan fazla kayıtlı seçmenin olduğu Türkiye, yerel seçimler için sandık başına gitti.Üsküdar'da kim kazandı?Sonucun merak edildiği İstanbul ilçelerinden biri olan Üsküdar'da kazanan CHP'nin Üsküdar adayı Sinem Dedetaş, oldu. Peki, Üsküdar Belediyesi'ni kazanan Sinem Dedetaş kimdir?Sinem Dedetaş kimdir?Sinem Dedetaş, 1981'de Eskişehir'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisansını İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde tamamladı.2019'dan 2023'e kadar İBB'nin iştirak şirketi İstanbul Şehir Hatlarında Genel Müdürlük yapan Dedetaş, evlidir.Sinem Dedebaş, kariyer hayatına Delta Denizcilik firmasında yapısal analiz ve yapısal tasarım mühendisi olarak başladı. Daha sonra RINA'da (Registro İtaliano Navale) plan onay mühendisi olarak görev yaptı.Son olarak Matesis Denizcilik ve Mühendislik firmasında genel müdür olarak çalışan Dedetaş, bu görev süresince ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetleri ile araştırma ve geliştirme projelerinde araştırmacı, program koordinatörü ve yönetici olarak görev yaptı.Sinem Dedetaş'ın çalışma alanları arasında gemi inşaatı ve işletmeciliği, enerji verimliliği, optimizasyon, farklı malzemelerin gemi yapısında kullanılması, yakın deniz taşımacılığı ve küçük tekneler bulunmaktadır.
https://sputniknews.com.tr/20240401/turkiyenin-en-genc-belediye-baskani-canakkalede-secildi-22-yasinda-1082350252.html
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Üsküdar Belediyesi'ni kazanan Sinem Dedetaş kimdir?
Üsküdar Belediyesi yıllar sonra el değiştirerek AK Parti'den CHP'ye geçti. Değişimin ardından Üsküdar'ın yeni belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile ilgili bilgiler merak edildi. Peki, Üsküdar Belediyesi'ni kazanan Sinem Dedetaş kimdir?
61 milyondan fazla kayıtlı seçmenin olduğu Türkiye, yerel seçimler için sandık başına gitti.
Sonucun merak edildiği İstanbul ilçelerinden biri olan Üsküdar'da kazanan CHP'nin Üsküdar adayı Sinem Dedetaş, oldu. Peki, Üsküdar Belediyesi'ni kazanan Sinem Dedetaş kimdir?
Üsküdar'da kim ne kadar oy aldı?
Siyasi Parti
Aday
Oy oranı
CHP
Sinem Dedetaş
49.90
AK Parti
Hilmi Türkmen
42.37
Sinem Dedetaş, 1981'de Eskişehir'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisansını İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde tamamladı.2019'dan 2023'e kadar İBB'nin iştirak şirketi İstanbul Şehir Hatlarında Genel Müdürlük yapan Dedetaş, evlidir.
Sinem Dedebaş, kariyer hayatına Delta Denizcilik firmasında yapısal analiz ve yapısal tasarım mühendisi olarak başladı. Daha sonra RINA'da (Registro İtaliano Navale) plan onay mühendisi olarak görev yaptı.
Son olarak Matesis Denizcilik ve Mühendislik firmasında genel müdür olarak çalışan Dedetaş, bu görev süresince ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetleri ile araştırma ve geliştirme projelerinde araştırmacı, program koordinatörü ve yönetici olarak görev yaptı.
Sinem Dedetaş'ın çalışma alanları arasında gemi inşaatı ve işletmeciliği, enerji verimliliği, optimizasyon, farklı malzemelerin gemi yapısında kullanılması, yakın deniz taşımacılığı ve küçük tekneler bulunmaktadır.