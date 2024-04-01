https://sputniknews.com.tr/20240401/turkiye-genelinde-ak-parti-hangi-illeri-hangi-partilere-karsi-kaybetti-1082348328.html

Türkiye genelinde AK Parti hangi illeri hangi partilere karşı kaybetti?

Türkiye genelinde AK Parti hangi illeri hangi partilere karşı kaybetti?

Sputnik Türkiye

2024 Yerel seçim sonuçları, sandıkların 99.9'unun açılması ile netlik kazanıyor. Kesin olmayan sonuçlara göre 31 mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

ak parti

2024 türkiye yerel seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

dem parti

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

yeniden refah partisi

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Türkiye genelindeki yerel seçimlerin sonuçlarına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), beş yıllık bir dönemde belediye başkanlıkları ve il genel meclisi koltuklarında bazı kayıplar yaşadı.Resmi olmayan sonuçlara göre, 2019'da yüzde 44.54 olan oy oranı, 2024'te yüzde 36.77'ye geriledi. Bu, partinin genel başarı grafiğinde gözle görülür bir düşüşü temsil ediyor. Özellikle büyükşehir belediye başkanlıklarında yaşanan kayıplar dikkat çekici. 2019'da 15 büyükşehir belediyesi kazanılırken, 2024'te bu sayı 12'ye geriledi.AK Parti hangi illeri kaybetti?Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin kaybettiği iller şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20240401/ysk-baskani-yener-aciklama-yapiyor-1082334803.html

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