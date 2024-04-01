https://sputniknews.com.tr/20240401/turkiye-genelinde-ak-parti-hangi-illeri-hangi-partilere-karsi-kaybetti-1082348328.html
Türkiye genelinde AK Parti hangi illeri hangi partilere karşı kaybetti?
Türkiye genelinde AK Parti hangi illeri hangi partilere karşı kaybetti?
Sputnik Türkiye
2024 Yerel seçim sonuçları, sandıkların 99.9'unun açılması ile netlik kazanıyor. Kesin olmayan sonuçlara göre 31 mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T14:12+0300
2024-04-01T14:12+0300
2024-04-01T14:13+0300
türkiye
ak parti
2024 türkiye yerel seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
dem parti
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
yeniden refah partisi
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Türkiye genelindeki yerel seçimlerin sonuçlarına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), beş yıllık bir dönemde belediye başkanlıkları ve il genel meclisi koltuklarında bazı kayıplar yaşadı.Resmi olmayan sonuçlara göre, 2019'da yüzde 44.54 olan oy oranı, 2024'te yüzde 36.77'ye geriledi. Bu, partinin genel başarı grafiğinde gözle görülür bir düşüşü temsil ediyor. Özellikle büyükşehir belediye başkanlıklarında yaşanan kayıplar dikkat çekici. 2019'da 15 büyükşehir belediyesi kazanılırken, 2024'te bu sayı 12'ye geriledi.AK Parti hangi illeri kaybetti?Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin kaybettiği iller şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240401/ysk-baskani-yener-aciklama-yapiyor-1082334803.html
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Türkiye genelinde AK Parti hangi illeri hangi partilere karşı kaybetti?
14:12 01.04.2024 (güncellendi: 14:13 01.04.2024)
2024 Yerel seçim sonuçları, sandıkların 99.9'unun açılması ile netlik kazanıyor. Kesin olmayan sonuçlara göre 31 mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kaybettiği iller Sputnik'in derlemesinde.
Türkiye genelindeki yerel seçimlerin sonuçlarına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), beş yıllık bir dönemde belediye başkanlıkları ve il genel meclisi koltuklarında bazı kayıplar yaşadı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, 2019'da yüzde 44.54 olan oy oranı, 2024'te yüzde 36.77'ye geriledi. Bu, partinin genel başarı grafiğinde gözle görülür bir düşüşü temsil ediyor. Özellikle büyükşehir belediye başkanlıklarında yaşanan kayıplar dikkat çekici. 2019'da 15 büyükşehir belediyesi kazanılırken, 2024'te bu sayı 12'ye geriledi.
AK Parti hangi illeri kaybetti?
Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin kaybettiği iller şöyle:
Afyonkarahisar (CHP kazandı)
Sivas (Büyük Birlik Partisi)
Şanlıurfa (Yeniden Refah Partisi)
Yozgat (Yeniden Refah Partisi)