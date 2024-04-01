https://sputniknews.com.tr/20240401/tokatta-efsane-vali-zaferi-recep-yazicioglunun-oglu-secimi-kazandi-1082322378.html
Tokat'ta 'Efsane Vali' zaferi: Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu seçimi kazandı
Tokat'ta 'Efsane Vali' zaferi: Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu seçimi kazandı
Sputnik Türkiye
"Efsane Vali" merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat seçimlerini kazandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçime giren Yazıcıoğlu... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T00:01+0300
2024-04-01T00:01+0300
2024-04-01T00:01+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
tokat
tokat
seçim sonuçları
seçim sonuçları
seçim sonuçları
seçim sonuçları 2024
tokat seçim sonuçları
mehmet kemal yazıcıoğlu
recep yazıcıoğlu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0b/1079540223_0:0:676:381_1920x0_80_0_0_9cc8d14646fe9bb0214e801f97db568a.jpg
"Efsane Vali" olarak tanınan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tokat Belediye başkanı olarak seçildi.Açıklanan seçim sonuçlarına göre Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, oyların yüzde 52'sini aldı. Yazıcıoğlu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen AK Parti adayı Eyüp Eroğlu'nun oy oranı ise yüzde 29,59'da kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20240111/mhpden-surpriz-belediye-baskan-adayi-super-valinin-oglu-aday-oldu-1079540758.html
tokat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0b/1079540223_0:0:676:507_1920x0_80_0_0_5e11774e52a77c418f73b0923b4a29b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet kemal yazıcıoğlu kimdir,tokat seçim sonuçları,tokat kim kazandı,tokatta hangi parti kazandı,recep yazıcıoğlunun oğlu kim
mehmet kemal yazıcıoğlu kimdir,tokat seçim sonuçları,tokat kim kazandı,tokatta hangi parti kazandı,recep yazıcıoğlunun oğlu kim
Tokat'ta 'Efsane Vali' zaferi: Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu seçimi kazandı
"Efsane Vali" merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat seçimlerini kazandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçime giren Yazıcıoğlu, büyük bir zafer elde etti. Oyların yüzde 52'sini alan Yazıcıoğlu'nun seçim zaferi, kentte büyük bir coşkunun yaşanmasına neden oldu.
"Efsane Vali" olarak tanınan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu
, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tokat Belediye başkanı olarak seçildi.
Açıklanan seçim sonuçlarına göre Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, oyların yüzde 52'sini aldı. Yazıcıoğlu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen AK Parti adayı Eyüp Eroğlu'nun oy oranı ise yüzde 29,59'da kaldı.