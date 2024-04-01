https://sputniknews.com.tr/20240401/tokatta-efsane-vali-zaferi-recep-yazicioglunun-oglu-secimi-kazandi-1082322378.html

Tokat'ta 'Efsane Vali' zaferi: Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu seçimi kazandı

Tokat'ta 'Efsane Vali' zaferi: Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu seçimi kazandı

Sputnik Türkiye

"Efsane Vali" merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat seçimlerini kazandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçime giren Yazıcıoğlu... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

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mehmet kemal yazıcıoğlu

recep yazıcıoğlu

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"Efsane Vali" olarak tanınan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tokat Belediye başkanı olarak seçildi.Açıklanan seçim sonuçlarına göre Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, oyların yüzde 52'sini aldı. Yazıcıoğlu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen AK Parti adayı Eyüp Eroğlu'nun oy oranı ise yüzde 29,59'da kaldı.

https://sputniknews.com.tr/20240111/mhpden-surpriz-belediye-baskan-adayi-super-valinin-oglu-aday-oldu-1079540758.html

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