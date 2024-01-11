https://sputniknews.com.tr/20240111/mhpden-surpriz-belediye-baskan-adayi-super-valinin-oglu-aday-oldu-1079540758.html

MHP'den sürpriz belediye başkan adayı: 'Süper Vali'nin oğlu aday oldu

MHP'den sürpriz belediye başkan adayı: 'Süper Vali'nin oğlu aday oldu

Türkiye'nin "Süper Vali" olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu. 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T13:40+0300

2024-01-11T13:40+0300

2024-01-11T13:41+0300

politika

recep yazıcıoğlu

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denizli

milletvekili

mhp

tokat

mehmet kemal yazıcıoğlu

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Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun adaylığını MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut sosyal medya hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çekilen fotoğrafı paylaşarak duyurdu.Bulut, paylaşımında ''Tokatımızın Unutulmaz Valisi Merhum Büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu’nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Sayın Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek Tokat Belediye Başkan Adaylığı için başvurusunu tamamlamıştır." ifadelerine yer verdi.MHP, aralarında 12 il ve 2 büyükşehrin de olduğu 55 adayını açıklamıştı. Tokat adayı henüz resmi olarak duyurulmadı.Recep Yazıcıoğlu kimdir?Görev anlayışı ve vatandaşla sıcak ilişkisi dolayısıyla görev yaptığı dönemde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak adlandırılan Recep Yazıcıoğlu, 2 Haziran 1948'de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Yazıcıoğlu'nun ilk görev yeri, 1968 yılında Aydın oldu. Burada bir dönem kaymakam vekilliği yapan Yazıcıoğlu, daha sonra ülkenin farklı ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.1984'te Tokat'a vali olduYazıcıoğlu, 1984 yılında Tokat'a vali atandı. O dönemde Türkiye'nin en genç valisi olan Yazıcıoğlu, yaklaşık 5 yıl burada görev yaptı. Eğitim ve sağlıkta yaptığı önemli işlerle "Yılın Bürokratı" seçilen Yazıcıoğlu, kaymakam vekili olarak görev yaptığı Aydın'a bu kez 1989 yılında vali atandı.Şehrin tarımı ve ekonomisi üzerinde yoğun çaba harcayan Yazıcıoğlu, özellikle kent için önemli bir değer olan jeotermalin en iyi şekilde kullanılmasını arzu etti. Yazıcıoğlu, jeotermalle ilgili projesini hayata geçiremeden 1991 yılında Erzincan'a atandı. Erzincan'da da adından söz ettiren Yazıcıoğlu, 1992 depreminde yaraların sarılmasında büyük emek harcadı. Vali Yazıcıoğlu, 30 yıldır yapılamayan köprünün yapılmasına ön ayak olmasıyla bölge halkının büyük sevgisini kazandı.Trafik kazasında öldüVali Yazıcıoğlu, 9 yıl görev yaptığı Erzincan'ın ardından 1999 yılında merkez valiliğine, 2003 yılında ise Denizli Valiliğine getirildi. Recep Yazıcıoğlu, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 8 Eylül 2003'te hayatını kaybetti. Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verilen Yazıcıoğlu'nun cenaze törenine on binlerce kişi katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240111/chp-eskisehir-adayini-acikladi-ayse-unluce-kimdir-1079529138.html

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recep yazıcıoğlu, vali, denizli, milletvekili, mhp, tokat, mehmet kemal yazıcıoğlu