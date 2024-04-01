https://sputniknews.com.tr/20240401/tip-lideri-erkan-bas-gebzede-yuzde-20yi-gecemedi-1082331485.html
TİP lideri Erkan Baş Gebze'de yüzde 20'yi geçemedi
TİP lideri Erkan Baş Gebze'de yüzde 20'yi geçemedi
Sputnik Türkiye
Gebze'de adaylığını duyuran TİP lideri Erkan Baş, ilçede yüzde 19.92'lik bir oranla en çok oy alan üçüncü aday oldu. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T09:22+0300
2024-04-01T09:22+0300
2024-04-01T09:22+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
gebze
gebze organize sanayi bölgesi
erkan baş
iyi parti
31 mart yerel seçimleri
ak parti
zafer
zafer partisi
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31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 100'ü açıklanan sandık sonuçlarına göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz birinci oldu. Türkiye İşçi Partisi lideri olan Erkan Baş, Gebze'de yüzde 20'yi geçemedi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın belediye başkan adayı olduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde AK Parti yüzde 36 ile birinci olurken, Erkan Baş ise yüzde 19.92'lik bir oy oranına sahip oldu. Kentin en yüksek nüfuslu ilçesinde seçmen sayısı 295 bin 823 olarak tescil edilmişti. Kocaeli genelinde seçmen sayısı ise 1 milyon 534 bin 684 olarak kayda geçmişti.İyi Parti adayı 19.99 ile ilçede ikinci oldu İyi Parti adayı yüzde 19.99 ile ikinci olurken, Yeniden Refah Partisi adayı yüzde 10.95 ile üçüncü oldu.Zafer Partisi adayı ise yüzde 4.09 oy aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240401/antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-bocek-ne-soylediysek-tek-tek-hayata-gecirecegiz-1082328967.html
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gebze, gebze organize sanayi bölgesi, erkan baş, iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, ak parti, zafer, zafer partisi
gebze, gebze organize sanayi bölgesi, erkan baş, iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, ak parti, zafer, zafer partisi
TİP lideri Erkan Baş Gebze'de yüzde 20'yi geçemedi
Gebze'de adaylığını duyuran TİP lideri Erkan Baş, ilçede yüzde 19.92'lik bir oranla en çok oy alan üçüncü aday oldu.
31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 100'ü açıklanan sandık sonuçlarına göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz birinci oldu. Türkiye İşçi Partisi lideri olan Erkan Baş, Gebze'de yüzde 20'yi geçemedi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın belediye başkan adayı olduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde AK Parti yüzde 36 ile birinci olurken, Erkan Baş ise yüzde 19.92'lik bir oy oranına sahip oldu.
Kentin en yüksek nüfuslu ilçesinde seçmen sayısı 295 bin 823 olarak tescil edilmişti. Kocaeli genelinde seçmen sayısı ise 1 milyon 534 bin 684 olarak kayda geçmişti.
İyi Parti adayı 19.99 ile ilçede ikinci oldu
İyi Parti adayı yüzde 19.99 ile ikinci olurken, Yeniden Refah Partisi adayı yüzde 10.95 ile üçüncü oldu.
Zafer Partisi adayı ise yüzde 4.09 oy aldı.