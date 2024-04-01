Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Ne söylediysek tek tek hayata geçireceğiz

Herkesin başkanı olmaktan bir an bile ayrılmayacağım. Biz, herkesi Antalyalı olarak kabul ettik. Kimseyi inancıyla, görüşüyle, düşüncesiyle ötekileştirmedik, ayrıştırmadık. Bundan sonra da sosyal yardımlarımızı en yüksekten vermeye, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye, kimseyi ötekileştirmeden, üzmeden, bütün vatandaşların mutluluğu ve huzuru için, Antalya'mız için çalışmaya devam edeceğiz. Yerelden kalkınmayla ilgili bütün projelerimizi, seçim meydanlarımızda ne söylediysek tek tek hayata geçireceğiz.