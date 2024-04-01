https://sputniknews.com.tr/20240401/son-verilere-gore-ak-partiden-chpye-gecmesi-beklenen-iller-1082326422.html
Son verilere göre AK Parti'den CHP'ye geçmesi beklenen iller
Son verilere göre AK Parti'den CHP'ye geçmesi beklenen iller
Sputnik Türkiye
Türkiye'de yerel seçim sandıklarının yüzde 92'i açılmışken, sürpriz yaşanan iller de gündeme geldi. Peki, 2024 yerel seçimlerde CHP hangi illeri almaya... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T01:26+0300
2024-04-01T01:26+0300
2024-04-01T01:52+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082307691_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2db0d05efb75598d36f14865cdccb5f.png
31 Mart 2024 yerel seçimleri, Türkiye'nin gündeminde en önemli yerini korurken, YSK'nın son verilerine göre AK Parti'den CHP'ye geçmesi beklenen kuvvetle muhtemel iller de belli oldu. Buna göre söz konusu iller şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20240331/canli--sandikta-basa-bas-giden-sehirler-1082304244.html
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seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler
seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler
Son verilere göre AK Parti'den CHP'ye geçmesi beklenen iller
01:26 01.04.2024 (güncellendi: 01:52 01.04.2024)
Türkiye'de yerel seçim sandıklarının yüzde 92'i açılmışken, sürpriz yaşanan iller de gündeme geldi. Peki, 2024 yerel seçimlerde CHP hangi illeri almaya hazırlanıyor? YSK'nın son verilerine göre AK Parti'den CHP'ye geçmesi beklenen kuvvetle muhtemel iller Sputnik'in haberinde.
31 Mart 2024 yerel seçimleri, Türkiye'nin gündeminde en önemli yerini korurken, YSK'nın son verilerine göre AK Parti'den CHP'ye geçmesi beklenen kuvvetle muhtemel iller de belli oldu. Buna göre söz konusu iller şu şekilde: