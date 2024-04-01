https://sputniknews.com.tr/20240401/son-verilere-gore-ak-partiden-chpye-gecmesi-beklenen-iller-1082326422.html

Son verilere göre AK Parti'den CHP'ye geçmesi beklenen iller

Son verilere göre AK Parti'den CHP'ye geçmesi beklenen iller

Sputnik Türkiye

Türkiye'de yerel seçim sandıklarının yüzde 92'i açılmışken, sürpriz yaşanan iller de gündeme geldi. Peki, 2024 yerel seçimlerde CHP hangi illeri almaya... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T01:26+0300

2024-04-01T01:26+0300

2024-04-01T01:52+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

seçim

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

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31 Mart 2024 yerel seçimleri, Türkiye'nin gündeminde en önemli yerini korurken, YSK'nın son verilerine göre AK Parti'den CHP'ye geçmesi beklenen kuvvetle muhtemel iller de belli oldu. Buna göre söz konusu iller şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20240331/canli--sandikta-basa-bas-giden-sehirler-1082304244.html

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