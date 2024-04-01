Sandıkta başa baş giden şehirlerden sürpriz yapan illere

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, NATO’ya sinyal verdi
00:01
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Rus ordusu, Ukrayna'daki Fransız askerleri yok eder
00:12
1 dk
SESLİ HABER
FSB: Ukrayna, teröristleri kahraman gibi karşılayacaktı
00:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus kolluk kuvvetlerinden kaynak açıkladı: Teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir
00:37
2 dk
SESLİ HABER
Macron, ABD’yi kızdırdı
00:51
2 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Ukrayna’da kötümser güçler yükseliyor
01:00
2 dk
SESLİ HABER
Mali'den Rusya’ya teşekkür
01:15
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı NATO’nun sivillere saldırısını anlattı
01:27
3 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
01:40
1 dk
SESLİ HABER
Teröristleri yakalayan ‘Ahmat’ savaşçılarına ödül
01:52
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macron’un Rusya karşıtı söylemi başarısız oldu
02:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: Washington, Moskova’ya eksik bilgi verdi
02:15
4 dk
SESLİ HABER
Japon gazeteci, Mariupol’de şaşkınlığını gizleyemedi
02:29
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
02:44
2 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan ‘Ukrayna’ iddialarını yalanladı
02:52
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Fransa’ya ‘saldırgan diplomasi’ suçlaması
03:01
3 dk
SESLİ HABER
Musk, ABD seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı
03:15
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan’dan Ukrayna’ya dair kritik açıklama
03:29
3 dk
SESLİ HABER
Crocus’tan sonraki hedef Donetsk’te bir okuldu
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan Rus yetkililere hakaret
09:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası duyurdu: Ukrayna için ayrılan fon Kasım’da harcandı
09:28
2 dk
SESLİ HABER
Terör saldırısının ardından Rusya-ABD ilişkileri değerlendirilecek
09:38
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası uyardı: Rusya, Çin ve İran ittifakı Batı için kabusa dönüşebilir
09:52
2 dk
SESLİ HABER
Rus vekilden ABD’li yetkililere: Tavuk hafızalılar
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı anlattı: NATO üzerimize uçak bombası attı
10:16
4 dk
SESLİ HABER
Rusya: Uzlaşı sağlanmasını umuyoruz
10:31
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, Ukrayna ordusuna çok sert vuruyor
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
11 dk
SESLİ HABER
Scholz'den 'Crocus' açıklaması: ABD’nin elinde ipuçları vardı
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Papa Francis ilk kez sadece kadın mahkumların ayağını yıkadı
11:28
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Kuzey Kore’yi ziyaret etti
11:41
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz-Fransız yapımı füzenin içini ilk kez Sputnik görüntüledi
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: ABD’nin dünyayı yönettiğini sanması çok tehlikeli
12:14
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Bu bizim kırmızı çizgimiz, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz
12:26
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan AB’ye tehdit
12:38
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Washington’un Crocus açıklamalarını yorumladı
12:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri uyardı: Sosyal ağlarda Lavrov’u içeren deepfake dolaşıyor
15:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Ukrayna'ya yardım paketine onay çıkmadı
15:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
19:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Gazeteci Yavuz: Antalya'da CHP'nin adayı genel seçim havası yarattı
20:11
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Eski Kültür Bakanı Karakaş: Bu seçimler 2028 seçimlerine ışık tutacak
21:11
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
11 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Barış Terkoğlu: Erken seçimin imkanları oluşmuş durumda
22:11
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
11 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
AK Parti eski Milletvekili Metiner: Millet AK Parti’ye son bir mesaj verdi
23:21
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
00:10
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
01:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
01:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
02:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
02:17
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
03:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
03:14
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'deki teknoparkların durumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240401/canli--sandikta-basa-bas-giden-sehirler-1082304244.html
Sandıkta başa baş giden şehirlerden sürpriz yapan illere
Sandıkta başa baş giden şehirlerden sürpriz yapan illere
Sputnik Türkiye
2019 seçimlerinin sonuçlarından hareketle ve 2019 seçimlerinde mevcut ittifakların 2024 seçimlerinde artık var olmaması sebebiyle pek çok ilde seçim sonuçları... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T10:41+0300
2024-04-01T10:41+0300
adana
2024 türkiye yerel seçimleri
istanbul
ankara
büyükşehir
istanbul büyükşehir belediyesi
hatay büyükşehir belediyesi
ankara büyükşehir belediyesi
seçim
seçim yasası
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082300101_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f0d767814a39bb03a0bde694a6f819a.jpg
adana
istanbul
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082300101_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_1fc2a9bfca2aca2e9edddcb7362602c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, istanbul, ankara, büyükşehir, istanbul büyükşehir belediyesi, hatay büyükşehir belediyesi, ankara büyükşehir belediyesi, seçim, seçim yasası, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, seçim sonuçları, seçim sonuçları, istanbul seçim sonuçları , новый онлайн для белой редактуры
adana, istanbul, ankara, büyükşehir, istanbul büyükşehir belediyesi, hatay büyükşehir belediyesi, ankara büyükşehir belediyesi, seçim, seçim yasası, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, seçim sonuçları, seçim sonuçları, istanbul seçim sonuçları , новый онлайн для белой редактуры
Yerel seçim - Sputnik Türkiye

Sandıkta başa baş giden şehirlerden sürpriz yapan illere

10:41 01.04.2024
Abone ol
2019 seçimlerinin sonuçlarından hareketle ve 2019 seçimlerinde mevcut ittifakların 2024 seçimlerinde artık var olmaması sebebiyle pek çok ilde seçim sonuçları 'bıçak sırtı' geçiyor. Adayların oylarının birbirine çok yakın olduğu ve çekişmeli geçtiği illerden haberler Sputnik'te.
2019 seçimlerinde pek çok şehirde belediye yönetimi kazanan partiler rakiplerine karşı 'kıl payı' seçimi kazanmışlardı. Şimdi ise aday sayısının artması, ittifakların bozulması ve iç politikada seçmenin mevzu bahis ettiği meselelerin değişiklik göstermesi gibi sebeplerden; İstanbul, ankara, bursa, Hatay, Eskişehir gibi diğer pek çok ilde ne olacağı merak ediliyor.
İşte seçim sonuçlarının başa baş geçtiği şehirlerden son haberler:
SEÇİM - oy sayımı - seçmen *- sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
İBB adayları İmamoğlu ve Kurum'dan seçim sonrası açıklamalar
Dün, 17:28
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
11:09 01.04.2024
10:51 01.04.2024
10:36 01.04.2024
10:18 01.04.2024
10:09 01.04.2024
01:50 01.04.2024
01:13 01.04.2024
00:41 01.04.2024
00:09 01.04.2024
Kastamonu'da CHP'den yüzde 30'luk oy artışı
Kastamonu'da 2019 seçimlerinde yüzde 18.1 oy alan CHP, an itibariyle yüzde 48.20 oy oranı ile önde götürüyor. AK Parti'nin adayı Tahsin Babaş ise yüzde 36.88 oy aldı.
23:53 31.03.2024
Son verilere göre Bursa'da belediye el değiştiriyor
Bursa'da ise CHP'nin adayı Mustafa Bozbey yüzde 47.65 oy alarak AK Parti adayı Alinur Aktaş'ın şimdilik aldığı yüzde 38.42'i geçti. Aktaş bir önceki seçimlerde yüzde 49.6 alarak 1. çıkmıştı.
23:28 31.03.2024
Trakya’da ezber bozan tablo: İki ilde sıkı mücadele
Edirne'de CHP adayı F. Gencan Akın yüzde 46.73 alırken, AK Parti adayı Belgin İba ise yüzde 42.57 oy aldı. Kırklareli MHP adayı Derya Bulut yüzde 40.64 oy alırken CHP adayı Siyam Kesimoğlu ise yüzde 40.14 oy oranında kaldı.
23:12 31.03.2024
Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa'daki oy oranı nasıl?
Açılan Sandık: yüzde 76.04

AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül: yüzde 34.24
Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar: yüzde 38.12
23:06 31.03.2024
Son verilere göre İYİ Parti'nin aldığı tek şehir
Nevşehir'in açılan son sandık verilerine göre, İYİ Parti adayı Rasim Arı yüzde 52.84 ol alarak şimdilik yarışı önde götürüyor. Bu da İYİ Parti'nin alabileceği tek şehir olma özelliği taşıması ile Nevşehir'i öne çıkardı. Sandıkların ise yüzde 64.26'sı açılmış durumda.
22:37 31.03.2024
Lütfü Savaş Hatay'da öne geçti
Sandıkların yüzde 57.30'unun açıldığı Hatay'da CHP'nin adayı Lütfü Savaş oyların yüzde 43.60'ı alırken, AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 43.46'da kaldı.
20:51 31.03.2024
Sivas'ta Büyük Birlik Partisi önde
Sandıkların yüzde 44.21'inin açıldığı Sivas'ta Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, yüzde 43.03 oy alarak yarışı lider götürüyor. AK Parti Hilmi Bilgin ise yüzde 34.61 aldı.
20:47 31.03.2024
Kars'ta MHP önde
Sandıkların yüzde 27.69'unun açıldığı Kars'ta MHP'nin adayı Ötüken Senger yüzde 38.06, DEM Parti'nin adayı Kenan Karahancı ise yüzde 24.74 oy alarak şimdilik 2.'lik konumunu sürdürüyor.
20:26 31.03.2024
Yozgat'ta Yeniden Refah yükselişi
31 Mart yerel seçimlerinde Yozgat'ta Yeniden Refah önemli bir çıkış yaptı. Yozgat'ta sandıkların yüzde 50'sinden fazlası açıldı. Bu tabloya göre son durumda Yeniden Refah Partisi'nin adayı Kazım Arslan yüzde 37.19, MHP'nin adayı Ömer Açıkel yüzde 30.62'sini, AK Parti'nin adayı ise yüzde 17.14 oy aldı.
20:25 31.03.2024
Şanlıurfa'da sürpriz: Yeniden Refah önde
Şanlıurfa, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Yeniden Refah Partili Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 36.61 alarak yarışı birinci götürüyor. Sandıkların ise yüzde 24.64'ü açılmış durumda. AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise yüzde 34.57'de görünüyor.
20:06 31.03.2024
Mansur Yavaş'tan ilk açıklama: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz
Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Mansur Yavaş, seçim sonuçlarının gelmesiyle birlikte ilk açıklamasını yaparak şunları aktardı:
19:49 31.03.2024
Eskişehir'de kıyasıya mücadele: Sandıkların yüzde 55.65'i açıldı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için yarışan adayların çekişmeli süreci sandığa da yansıdı. Gelen ilk verilere göre AK Parti'nin adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 43.33 iken CHP'nin adayı yüzde 42.38 oldu. Sandıkların ise yüzde 55.65'i açıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала