Sandıkta başa baş giden şehirlerden sürpriz yapan illere

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2019 seçimlerinin sonuçlarından hareketle ve 2019 seçimlerinde mevcut ittifakların 2024 seçimlerinde artık var olmaması sebebiyle pek çok ilde seçim sonuçları 'bıçak sırtı' geçiyor. Adayların oylarının birbirine çok yakın olduğu ve çekişmeli geçtiği illerden haberler Sputnik'te.
2019 seçimlerinde pek çok şehirde belediye yönetimi kazanan partiler rakiplerine karşı 'kıl payı' seçimi kazanmışlardı. Şimdi ise aday sayısının artması, ittifakların bozulması ve iç politikada seçmenin mevzu bahis ettiği meselelerin değişiklik göstermesi gibi sebeplerden; İstanbul, ankara, bursa, Hatay, Eskişehir gibi diğer pek çok ilde ne olacağı merak ediliyor.
İşte seçim sonuçlarının başa baş geçtiği şehirlerden son haberler:
11:09 01.04.2024
10:51 01.04.2024
10:36 01.04.2024
10:18 01.04.2024
10:09 01.04.2024
01:50 01.04.2024
01:13 01.04.2024
00:41 01.04.2024
00:09 01.04.2024
Kastamonu'da CHP'den yüzde 30'luk oy artışı
Kastamonu'da 2019 seçimlerinde yüzde 18.1 oy alan CHP, an itibariyle yüzde 48.20 oy oranı ile önde götürüyor. AK Parti'nin adayı Tahsin Babaş ise yüzde 36.88 oy aldı.
23:53 31.03.2024
Son verilere göre Bursa'da belediye el değiştiriyor
Bursa'da ise CHP'nin adayı Mustafa Bozbey yüzde 47.65 oy alarak AK Parti adayı Alinur Aktaş'ın şimdilik aldığı yüzde 38.42'i geçti. Aktaş bir önceki seçimlerde yüzde 49.6 alarak 1. çıkmıştı.
23:28 31.03.2024
Trakya’da ezber bozan tablo: İki ilde sıkı mücadele
Edirne'de CHP adayı F. Gencan Akın yüzde 46.73 alırken, AK Parti adayı Belgin İba ise yüzde 42.57 oy aldı. Kırklareli MHP adayı Derya Bulut yüzde 40.64 oy alırken CHP adayı Siyam Kesimoğlu ise yüzde 40.14 oy oranında kaldı.
23:12 31.03.2024
Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa'daki oy oranı nasıl?
Açılan Sandık: yüzde 76.04
AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül: yüzde 34.24
AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül: yüzde 34.24
Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar: yüzde 38.12
23:06 31.03.2024
Son verilere göre İYİ Parti'nin aldığı tek şehir
Nevşehir'in açılan son sandık verilerine göre, İYİ Parti adayı Rasim Arı yüzde 52.84 ol alarak şimdilik yarışı önde götürüyor. Bu da İYİ Parti'nin alabileceği tek şehir olma özelliği taşıması ile Nevşehir'i öne çıkardı. Sandıkların ise yüzde 64.26'sı açılmış durumda.
22:37 31.03.2024
Lütfü Savaş Hatay'da öne geçti
Sandıkların yüzde 57.30'unun açıldığı Hatay'da CHP'nin adayı Lütfü Savaş oyların yüzde 43.60'ı alırken, AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 43.46'da kaldı.
20:51 31.03.2024
Sivas'ta Büyük Birlik Partisi önde
Sandıkların yüzde 44.21'inin açıldığı Sivas'ta Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, yüzde 43.03 oy alarak yarışı lider götürüyor. AK Parti Hilmi Bilgin ise yüzde 34.61 aldı.
20:47 31.03.2024
Kars'ta MHP önde
Sandıkların yüzde 27.69'unun açıldığı Kars'ta MHP'nin adayı Ötüken Senger yüzde 38.06, DEM Parti'nin adayı Kenan Karahancı ise yüzde 24.74 oy alarak şimdilik 2.'lik konumunu sürdürüyor.
20:26 31.03.2024
Yozgat'ta Yeniden Refah yükselişi
31 Mart yerel seçimlerinde Yozgat'ta Yeniden Refah önemli bir çıkış yaptı. Yozgat'ta sandıkların yüzde 50'sinden fazlası açıldı. Bu tabloya göre son durumda Yeniden Refah Partisi'nin adayı Kazım Arslan yüzde 37.19, MHP'nin adayı Ömer Açıkel yüzde 30.62'sini, AK Parti'nin adayı ise yüzde 17.14 oy aldı.
20:25 31.03.2024
Şanlıurfa'da sürpriz: Yeniden Refah önde
Şanlıurfa, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Yeniden Refah Partili Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 36.61 alarak yarışı birinci götürüyor. Sandıkların ise yüzde 24.64'ü açılmış durumda. AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise yüzde 34.57'de görünüyor.
20:06 31.03.2024
Mansur Yavaş'tan ilk açıklama: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz
Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Mansur Yavaş, seçim sonuçlarının gelmesiyle birlikte ilk açıklamasını yaparak şunları aktardı:
19:49 31.03.2024
Eskişehir'de kıyasıya mücadele: Sandıkların yüzde 55.65'i açıldı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için yarışan adayların çekişmeli süreci sandığa da yansıdı. Gelen ilk verilere göre AK Parti'nin adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 43.33 iken CHP'nin adayı yüzde 42.38 oldu. Sandıkların ise yüzde 55.65'i açıldı.