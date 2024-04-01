Sandıkta başa baş giden şehirlerden sürpriz yapan illere

2019 seçimlerinde pek çok şehirde belediye yönetimi kazanan partiler rakiplerine karşı 'kıl payı' seçimi kazanmışlardı. Şimdi ise aday sayısının artması, ittifakların bozulması ve iç politikada seçmenin mevzu bahis ettiği meselelerin değişiklik göstermesi gibi sebeplerden; İstanbul, ankara, bursa, Hatay, Eskişehir gibi diğer pek çok ilde ne olacağı merak ediliyor.