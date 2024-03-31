https://sputniknews.com.tr/20240331/ibb-adaylari-imamoglu-ve-kurumdan-secim-sonrasi-aciklamalar-1082289303.html
İBB adayları İmamoğlu ve Kurum'dan seçim sonrası açıklamalar
İBB adayları İmamoğlu ve Kurum'dan seçim sonrası açıklamalar
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı İmamoğlu X hesabı üzerinden oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından paylaşım yaptı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T17:28+0300
2024-03-31T17:28+0300
2024-03-31T17:28+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
murat kurum
ak parti
sandık
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yerel seçimler 2024
31 mart yerel seçimleri
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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımda İstanbullulara seslenerek İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığını belirtti.İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Kurum: Sandıklara sahip çıkma zamanıAK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda İstanbulluların demokratik sorumluklarını yerine getirdiği belirterek şu paylaşımda bulundu:Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240331/turkiye-genelinde-oy-verme-islemi-sona-erdi-yasaklar-ne-zaman-bitecek-1082288004.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, murat kurum, ak parti, sandık, yerel seçimler, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, murat kurum, ak parti, sandık, yerel seçimler, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri
İBB adayları İmamoğlu ve Kurum'dan seçim sonrası açıklamalar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı İmamoğlu X hesabı üzerinden oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından paylaşım yaptı.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımda İstanbullulara seslenerek İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığını belirtti.
İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Kıymetli İstanbullular; Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. İstanbul’da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı. Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız.
Kurum: Sandıklara sahip çıkma zamanı
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda İstanbulluların demokratik sorumluklarını yerine getirdiği belirterek şu paylaşımda bulundu:
Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul’umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte SANDIKLARA SAHİP ÇIKMA ZAMANI.
Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz.