https://sputniknews.com.tr/20240331/ibb-adaylari-imamoglu-ve-kurumdan-secim-sonrasi-aciklamalar-1082289303.html

İBB adayları İmamoğlu ve Kurum'dan seçim sonrası açıklamalar

İBB adayları İmamoğlu ve Kurum'dan seçim sonrası açıklamalar

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı İmamoğlu X hesabı üzerinden oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından paylaşım yaptı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T17:28+0300

2024-03-31T17:28+0300

2024-03-31T17:28+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

murat kurum

ak parti

sandık

yerel seçimler

yerel seçimler 2024

31 mart yerel seçimleri

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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımda İstanbullulara seslenerek İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığını belirtti.İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Kurum: Sandıklara sahip çıkma zamanıAK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda İstanbulluların demokratik sorumluklarını yerine getirdiği belirterek şu paylaşımda bulundu:Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20240331/turkiye-genelinde-oy-verme-islemi-sona-erdi-yasaklar-ne-zaman-bitecek-1082288004.html

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Sputnik Türkiye

ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, murat kurum, ak parti, sandık, yerel seçimler, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri