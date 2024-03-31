https://sputniknews.com.tr/20240331/turkiye-genelinde-oy-verme-islemi-sona-erdi-yasaklar-ne-zaman-bitecek-1082288004.html

Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi: Yasaklar ne zaman bitecek?

Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi: Yasaklar ne zaman bitecek?

Sputnik Türkiye

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T17:12+0300

2024-03-31T17:12+0300

2024-03-31T17:12+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçimler 2024

31 mart yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

belediye başkanı

muhtar

belediye meclisi

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi.Kaç milyon seçmen vardı?Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verdi. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.Oyların dökümü nasıl yapılacak?Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.Yasaklar ne zaman bitecek?Radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, bu yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde daha önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20240331/oy-verme-islemi-turkiye-genelinde-sona-erdi-1082286645.html

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