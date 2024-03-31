https://sputniknews.com.tr/20240331/oy-verme-islemi-turkiye-genelinde-sona-erdi-1082286645.html
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi
Sputnik Türkiye
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla Türkiye genelinde sona erdi. sandıklar kapandı, oy sayımı başladı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T17:00+0300
2024-03-31T17:00+0300
2024-03-31T17:03+0300
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türkiye
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi
17:00 31.03.2024 (güncellendi: 17:03 31.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla Türkiye genelinde sona erdi. sandıklar kapandı, oy sayımı başladı.