https://sputniknews.com.tr/20240331/ysk-baskani-yener-oy-kullanma-sureci-bazi-munferit-olaylar-haricinde-sorunsuz-olarak-tamamlanmistir-1082287753.html
YSK Başkanı Yener: Oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır
YSK Başkanı Yener: Oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır
Sputnik Türkiye
üksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "44 siyasi partinin yarıştığı, 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci bazı... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T17:11+0300
2024-03-31T17:11+0300
2024-03-31T17:36+0300
ahmet yener
2024 türkiye yerel seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim
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YSK Başkanı Yener, YSK önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.Ahmet Yener, "44 siyasi partinin yarıştığı, 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Bu olaylar neticesinde yaralananlara acil şifalar diliyoruz, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.Sayım döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgilerinin Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi'ne (SEÇSİS) girilmeye başlandığını, veri akışının devam ettiğini belirten Yener, "YSK, siyasi partilerimizle tüm veri girişlerini paylaşmaktadır. Aynı zamanda kurum içerisinde hazırlanan ekranda siyasi partilerimizin temsilcileri, anlık olarak seçim sonuçlarını izlemeye devam edeceklerdir. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülkemize, milletimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.Yener, Kurulun toplanarak yayın yasağıyla ilgili konuyu değerlendireceğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240331/turkiye-genelinde-oy-verme-islemi-sona-erdi-yasaklar-ne-zaman-bitecek-1082288004.html
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ahmet yener, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim
ahmet yener, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim
YSK Başkanı Yener: Oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır
17:11 31.03.2024 (güncellendi: 17:36 31.03.2024)
üksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "44 siyasi partinin yarıştığı, 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır." dedi.
YSK Başkanı Yener, YSK önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.
Ahmet Yener, "44 siyasi partinin yarıştığı, 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Bu olaylar neticesinde yaralananlara acil şifalar diliyoruz, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.
Sayım döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgilerinin Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi'ne (SEÇSİS) girilmeye başlandığını, veri akışının devam ettiğini belirten Yener, "YSK, siyasi partilerimizle tüm veri girişlerini paylaşmaktadır. Aynı zamanda kurum içerisinde hazırlanan ekranda siyasi partilerimizin temsilcileri, anlık olarak seçim sonuçlarını izlemeye devam edeceklerdir. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülkemize, milletimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Yener, Kurulun toplanarak yayın yasağıyla ilgili konuyu değerlendireceğini bildirdi.