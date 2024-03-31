https://sputniknews.com.tr/20240331/ysk-baskani-yener-oy-kullanma-sureci-bazi-munferit-olaylar-haricinde-sorunsuz-olarak-tamamlanmistir-1082287753.html

YSK Başkanı Yener: Oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır

YSK Başkanı Yener: Oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır

Sputnik Türkiye

üksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "44 siyasi partinin yarıştığı, 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci bazı... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T17:11+0300

2024-03-31T17:11+0300

2024-03-31T17:36+0300

ahmet yener

2024 türkiye yerel seçimleri

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

seçim

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YSK Başkanı Yener, YSK önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.Ahmet Yener, "44 siyasi partinin yarıştığı, 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Bu olaylar neticesinde yaralananlara acil şifalar diliyoruz, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.Sayım döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgilerinin Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi'ne (SEÇSİS) girilmeye başlandığını, veri akışının devam ettiğini belirten Yener, "YSK, siyasi partilerimizle tüm veri girişlerini paylaşmaktadır. Aynı zamanda kurum içerisinde hazırlanan ekranda siyasi partilerimizin temsilcileri, anlık olarak seçim sonuçlarını izlemeye devam edeceklerdir. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülkemize, milletimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.Yener, Kurulun toplanarak yayın yasağıyla ilgili konuyu değerlendireceğini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240331/turkiye-genelinde-oy-verme-islemi-sona-erdi-yasaklar-ne-zaman-bitecek-1082288004.html

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ahmet yener, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim