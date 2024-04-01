https://sputniknews.com.tr/20240401/rusyanin-belgorod-bolgesinde-2-ukrayna-ihasi-engellendi-1082332247.html
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 2 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 2 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın batısında Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde iki insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek imha edildiği belirtildi. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T10:06+0300
2024-04-01T10:06+0300
2024-04-01T10:06+0300
ukrayna krizi
insansız hava aracı (iha)
rusya
rusya savunma bakanlığı
belgorod
terör saldırısı
ukrayna
ukrayna ordusu
askeri operasyon
hava savunma sistemi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/03/1081307285_0:87:2059:1245_1920x0_80_0_0_b05e869e850bf4ac0468b6a5dbea9f54.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dün gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, görev başındaki hava savunma güçlerinin Belgorod bölgesinde tespit ettikleri İHA’ları imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın başta Belgorod olmak üzere farklı bölgelerindeki tesislere İHA saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri Ukrayna’nın İHA saldırılarını başarıyla engelliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240331/rusyanin-belgorod-bolgesinde-10-vampire-fuzesi-imha-edildi-1082246611.html
rusya
belgorod
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/03/1081307285_142:0:1918:1332_1920x0_80_0_0_aaf23988c516c6cafe8d809b33231ce8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, terör saldırısı, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, hava savunma sistemi
insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, terör saldırısı, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, hava savunma sistemi
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 2 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın batısında Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde iki insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek imha edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dün gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, görev başındaki hava savunma güçlerinin Belgorod bölgesinde tespit ettikleri İHA’ları imha ettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın başta Belgorod olmak üzere farklı bölgelerindeki tesislere İHA saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri Ukrayna’nın İHA saldırılarını başarıyla engelliyor.