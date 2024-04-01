https://sputniknews.com.tr/20240401/rusyanin-belgorod-bolgesinde-2-ukrayna-ihasi-engellendi-1082332247.html

Rusya’nın Belgorod bölgesinde 2 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın Belgorod bölgesinde 2 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın batısında Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde iki insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek imha edildiği belirtildi. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T10:06+0300

2024-04-01T10:06+0300

2024-04-01T10:06+0300

ukrayna krizi

insansız hava aracı (iha)

rusya

rusya savunma bakanlığı

belgorod

terör saldırısı

ukrayna

ukrayna ordusu

askeri operasyon

hava savunma sistemi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/03/1081307285_0:87:2059:1245_1920x0_80_0_0_b05e869e850bf4ac0468b6a5dbea9f54.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dün gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, görev başındaki hava savunma güçlerinin Belgorod bölgesinde tespit ettikleri İHA’ları imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın başta Belgorod olmak üzere farklı bölgelerindeki tesislere İHA saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri Ukrayna’nın İHA saldırılarını başarıyla engelliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240331/rusyanin-belgorod-bolgesinde-10-vampire-fuzesi-imha-edildi-1082246611.html

rusya

belgorod

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, terör saldırısı, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, hava savunma sistemi