https://sputniknews.com.tr/20240331/rusyanin-belgorod-bolgesinde-10-vampire-fuzesi-imha-edildi-1082246611.html
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 10 Vampire füzesi imha edildi
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 10 Vampire füzesi imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Ukrayna sınırında yer alan Belgorod Bölgesi üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen 10 Vampire füzesinin... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T09:17+0300
2024-03-31T09:17+0300
2024-03-31T09:17+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
askeri operasyon
belgorod
ukrayna ordusu
füze saldırısı
insansız hava aracı (iha)
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı, “31 Mart sabahı saat 07.00 sularında Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemleri kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesis ve altyapılarına yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellenmiş, görev başındaki hava savunma araçları Belgorod bölgesinde 10 Vampire füzesini etkisiz hale getirmiştir” açıklamasında bulundu.Son 24 saat içinde imha edilen İHA sayısı 100’ü geçtiAynı zamanda güney birliklerinin cephe hattı boyunca pozisyonunu iyileştirdiği kaydedilirken, son 24 saat içinde 100'den fazla Ukrayna’ya ait insansız hava aracını (İHA) imha ettiği bildirildi.Açıklamada, “Hava saldırıları ve topçu ateşiyle desteklenen Güney Kuvvetler Grubu birlikleri, cephe hattı boyunca pozisyonlarını iyileştirmiş olup, Belogorovka, Kurdyumovka ve Çasov Yar bölgelerinde düşman oluşumlarını yenilgiye uğratmıştır. Ukrayna ordusu, bu çatışmalarda 370'den fazla asker, 15 zırhlı araç, bir adet 122 mm kundağı motorlu topçu sistemi Gvozdika, bir adet 105 mm M119 topçu sistemi, elektronik harp istasyonu ve 2 mühimmat deposu kaybetmiştir” dendi.Bakanlık, aynı zmaanda hava savunma araçlarının 105 Ukrayna insansız hava aracını, 6 Himars ve Vampire füzesini de düşürdüğünü ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240330/harkovda-patlamalar-duyuldu-1082242483.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, belgorod, ukrayna ordusu, füze saldırısı, insansız hava aracı (iha), ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, belgorod, ukrayna ordusu, füze saldırısı, insansız hava aracı (iha), ukrayna
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 10 Vampire füzesi imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Ukrayna sınırında yer alan Belgorod Bölgesi üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen 10 Vampire füzesinin düşürüldüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, “31 Mart sabahı saat 07.00 sularında Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemleri kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesis ve altyapılarına yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellenmiş, görev başındaki hava savunma araçları Belgorod bölgesinde 10 Vampire füzesini etkisiz hale getirmiştir” açıklamasında bulundu.
Son 24 saat içinde imha edilen İHA sayısı 100’ü geçti
Aynı zamanda güney birliklerinin cephe hattı boyunca pozisyonunu iyileştirdiği kaydedilirken, son 24 saat içinde 100'den fazla Ukrayna’ya ait insansız hava aracını (İHA) imha ettiği bildirildi.
Açıklamada, “Hava saldırıları ve topçu ateşiyle desteklenen Güney Kuvvetler Grubu birlikleri, cephe hattı boyunca pozisyonlarını iyileştirmiş olup, Belogorovka, Kurdyumovka ve Çasov Yar bölgelerinde düşman oluşumlarını yenilgiye uğratmıştır. Ukrayna ordusu, bu çatışmalarda 370'den fazla asker, 15 zırhlı araç, bir adet 122 mm kundağı motorlu topçu sistemi Gvozdika, bir adet 105 mm M119 topçu sistemi, elektronik harp istasyonu ve 2 mühimmat deposu kaybetmiştir” dendi.
Bakanlık, aynı zmaanda hava savunma araçlarının 105 Ukrayna insansız hava aracını, 6 Himars ve Vampire füzesini de düşürdüğünü ekledi.