https://sputniknews.com.tr/20240331/rusyanin-belgorod-bolgesinde-10-vampire-fuzesi-imha-edildi-1082246611.html

Rusya’nın Belgorod bölgesinde 10 Vampire füzesi imha edildi

Rusya’nın Belgorod bölgesinde 10 Vampire füzesi imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Ukrayna sınırında yer alan Belgorod Bölgesi üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen 10 Vampire füzesinin... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T09:17+0300

2024-03-31T09:17+0300

2024-03-31T09:17+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

askeri operasyon

belgorod

ukrayna ordusu

füze saldırısı

insansız hava aracı (iha)

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı, “31 Mart sabahı saat 07.00 sularında Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemleri kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesis ve altyapılarına yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellenmiş, görev başındaki hava savunma araçları Belgorod bölgesinde 10 Vampire füzesini etkisiz hale getirmiştir” açıklamasında bulundu.Son 24 saat içinde imha edilen İHA sayısı 100’ü geçtiAynı zamanda güney birliklerinin cephe hattı boyunca pozisyonunu iyileştirdiği kaydedilirken, son 24 saat içinde 100'den fazla Ukrayna’ya ait insansız hava aracını (İHA) imha ettiği bildirildi.Açıklamada, “Hava saldırıları ve topçu ateşiyle desteklenen Güney Kuvvetler Grubu birlikleri, cephe hattı boyunca pozisyonlarını iyileştirmiş olup, Belogorovka, Kurdyumovka ve Çasov Yar bölgelerinde düşman oluşumlarını yenilgiye uğratmıştır. Ukrayna ordusu, bu çatışmalarda 370'den fazla asker, 15 zırhlı araç, bir adet 122 mm kundağı motorlu topçu sistemi Gvozdika, bir adet 105 mm M119 topçu sistemi, elektronik harp istasyonu ve 2 mühimmat deposu kaybetmiştir” dendi.Bakanlık, aynı zmaanda hava savunma araçlarının 105 Ukrayna insansız hava aracını, 6 Himars ve Vampire füzesini de düşürdüğünü ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240330/harkovda-patlamalar-duyuldu-1082242483.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, belgorod, ukrayna ordusu, füze saldırısı, insansız hava aracı (iha), ukrayna