https://sputniknews.com.tr/20240401/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-bir-abrams-daha-imha-edildi-1082354951.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da bir Abrams daha imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da bir Abrams daha imha edildi

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde Harkov şehri yakınında yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktasını vurduğunu duyuran Rusya Savunma... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T15:41+0300

2024-04-01T15:41+0300

2024-04-01T15:41+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyonun son 24 saatteki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.Açıklamada, “Harkov şehri yakınında yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktası, ayrıca 138 bölgede Ukrayna ordusunun insan gücü ve askeri teçhizatı imha edildi” ifadesine yer verildi.Avdeyevka istikametinde, daha elverişli mevzilere geçen Merkez Askeri Grubu birliklerinin Ukrayna ordusunun iki saldırısını püskürttü. Düşman 295 asker, ABD yapımı Abrams tankı, beş zırhlı savaş aracı ve beş otomobil kaybetti. Anti-topçu mücadele kapsamında Grad çoklu roket, Akatsiya ve Gvozdika topçu sistemleri, iki adet D-30 obüsü ve ABD yapımı M119 topu vuruldu.Kupyansk istikametinde, Ukrayna ordusunun yaklaşık 30 askeri etkisiz hale getirilerek iki zırhlı savaş aracı, dört otomobil ve Polonya yapımı Krab topçu sistemi vuruldu.Rus Güney Askeri Grubu birlikleri Donetsk istikametinde konumlarını iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 510 kişi, üç tank, dört zırhlı savaş aracı, ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı, 27 adet otomobil ve çok sayıda çoklu roketatar ile topçu sistemi olarak gerçekleşti. Ayrıca 11 mühimmat deposu yok edildi.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirerek Ukrayna ordusunun 120 kadar askerini, üç tankını, iki zırhlı savaş aracını, iki kamyonetini, Polonya yapımı Krab topçu sistemini, iki adet ABD yapımı M777 obüsünü, Strela-10 hava savunma sistemini yok ederek ayrıca bir mühimmat deposunu vurdu.Herson istikametinde Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 50 asker, beş otomobil, iki D-20 obüsü ve Bukovel-AD elektronik harp aracı olarak gerçekleşti.Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir S-300 hava savunma sistemini yok etti. Rus hava savunma güçleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusuna ait Su-27 savaş uçağını düşürdü.Son 24 saatte Ukrayna’nın 228 insansız hava aracı, ABD yapımı dört HIMARS füzesi ve JDAM güdümlü uçak bombası engellendi.

https://sputniknews.com.tr/20240401/nato-75-yasinda-rusyaya-yonelik-saldirgan-politikasi-avrupayi-nasil-degistirecek-1082330998.html

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