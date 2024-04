NATO 75 yaşında: Rusya’ya yönelik saldırgan politika Avrupa’yı nasıl değiştirecek?

Bu sözlere gelince, bunların hiçbir gerçek temeli yoktur ve asıl gerçek ise şudur: Rusya tüm arzu ve yeteneğine rağmen Ukrayna'nın yarısını bile ele geçirmemiştir. Kırım'ın Rusya yanlısı olduğu da ortaya çıkmıştır. Putin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Şubat 2022'de Ukrayna'da askeri operasyon emri verdiğinde, aynı güçler mutluluktan uçuyor, ‘Rusya'nın daha da büyük bir tuzağa düşeceğini’ umuyorlardı.Sabırlı Ruslar ise içinde bulundukları karmaşadan çıkmaya başlarken, her ne kadar bedelini kanla ödemek zorunda kalmış olsalar da pek çok şeyi başardı. Sonuç olarak, her iki tarafın da hatalar yaptığını söyleyebilsek de Batı’nın daha fazla hata yaptığını itraf edebiliriz. Bu da Batı’nın objektiflikten yoksun olduğu anlamına geliyor. Her şeyden önce Avrupa kaybederken, AB, Amerika’nın idaresindeki Avrupa Birleşik Devletleri’ne dönüşüyor. Bu süreçte Avrupa'nın doğusunu her zaman gerekli bir parça olarak gören Batılı teknokratlar, kelimenin tam anlamıyla yıldırım hızıyla Ukrayna'yı demokrasi, hoşgörü ve benzeri ‘Avrupa değerlerinin’ doğudaki kalesi haline getirirken, Rusya'yı ise tam tersi bir şekilde 'medeniyetin kapısında duran barbar bir güruh' gibi gösterdiler. Avrupa Birliği, ortak refah için üyeleri arasında malların ve insanların serbest dolaşımını sağlamanın bir yolu olarak tasarlandığı şekliyle iyi işleyebilirdi. Ancak bir süper devlet fikri doğar doğmaz, her devletin temelinde yatan o zehirli unsurla birlikte yüksek derecede istisnacılık içeren mitoloji ve megalomani (büyüklük kuruntusu) ortaya çıktı.