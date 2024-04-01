https://sputniknews.com.tr/20240401/nato-75-yasinda-rusyaya-yonelik-saldirgan-politikasi-avrupayi-nasil-degistirecek-1082330998.html

NATO 75 yaşında: Rusya’ya yönelik saldırgan politika Avrupa’yı nasıl değiştirecek?

NATO 75 yaşında: Rusya’ya yönelik saldırgan politika Avrupa’yı nasıl değiştirecek?

Sputnik Türkiye

Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, NATO’nun Moskova’ya yönelik... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T09:06+0300

2024-04-01T09:06+0300

2024-04-01T09:07+0300

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emmanuel macron

yabancı asker

avrupa birliği

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Sputnik’e konuşan Gavrilov, NATO’nun 75. kuruluş yıldönümünde, Rusya’nın ittifakla ilişkilerini ve NATO’nun Rusya ve Ukrayna politikalarını değerlendirdi.Rus diplomatın sözlerine göre, tarihte yaşanan farklı dönemler arasında paralel çizilecek olursa, soğuk savaş döneminde NATO’nun bakanlık ve diğer düzeylerdeki tüm açıklamalarının Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı’nın ani ve büyük ölçekli saldırı olasılığının değerlendirilmesiyle başladığını hatırlamak yeterli.Günümüzde de bu söylemin üstün olduğunu kaydeden Gavrilov, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:‘Macron’un sözleri Ukrayna’da başarılı olduğumuzun kanıtı’Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme yönündeki 'kışkırtıcı açıklamalarını' değerlendiren Gavrilov, “Bu sözleri, Rus ordusunun başarılı eylemlerinin ve Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısız olduğunun teyidi olarak görüyoruz. Bu sözler ayrıca diğer sebeplerin yanı sıra, Paris’in Afrika’daki nüfuzunu kaybetmesi ve Avustralya ile nükleer denizaltı anlaşmasının başarısız olması dahil Fransa’daki siyasi gündemle yakından ilgili. Ama önemli olan şu ki, bu sözler Avrupa’da, Batı ve Rusya arasındaki çatışmayı tırmandırma politikasının olası sonuçları konusunda canlı tartışmaları kışkırttı. Ve bu tartışmalar sırasında doğrudan çatışmayı önleme ihtiyacı olduğu yönünde makul fikirler de dile getiriliyor” dedi.‘Her türlü gelişime hazırız’Rus diplomat, “Washington ve Brüksel’deki askeri stratejistler şunu anlamalıdır ki, ittifak ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderme yönündeki tabuyu kaldırarak ülkemizin gücünü test etmeye çalışıyorlarsa biz her türlü gelişmeye hazırız” ifadesini kullandı.Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, “Rusya’ya yönelik kırmızı çizgilerinin olmadığını beyan eden ülkelerin Rusya’nın da bu ülkelere yönelik hiçbir kırmızı çizgisi olmayacağını anlaması gerektiği” sözlerini anımsatan Gavrilov, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna, NATO’nun savaş alanıGavrilov, Ukrayna'nın NATO için bir savaş alanı ve Rusya'ya karşı silahlı mücadele aracı rolünü oynadığını vuguladığı konuşmasında, Batı'nın ise arka plandaki işlevleri yerine getirdiğine dikkat çekerek, “Bugün Rusya Federasyonu, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı bir savaş alanı ve silahlı mücadele aracı rolünü oynadığı, Batılı ülkelerin ise karargah ve cephe gerisi olarak konumlandığı, aynı zamanda silah tedarikleri, istihbarat ve hedef belirleme işlevlerini yerine getirdiği NATO-Ukrayna askeri-endüstriyel holdingi ile karşı karşıyadır” ifadesini kullandı.NATO'nun Rusya ile çatışmaya hazır olduğuna dair açıklamalarının Kiev'deki yolsuzlukların dikkatini dağıtmak için tasarlandığını söyleyen Gavrilov, “Benzer açıklamaları yapan Batı yetkililerinin amacının, vergi mükelleflerinin dikkatini, paralarının anlamsız bir şekilde Ukrayna'nın yozlaşmış 'kara deliğine' atılmasından başka yöne çekmek ve kendi savunma sanayisini canlandırmak için kamuoyunu 'kızdırmak' olduğunu düşünüyorum” dedi.Rus diplomat sözlerini şöyle sürdürdü:Avrupa’nın Ukrayna'da çoktan kaybettiği iddia ediliyorABD’nin idaresineki NATO’nun Rusya’ya karşı saldırgan politikasının Avrupa’yı ne hale getirdiğine ilişkin değerlendirmeler, yalnızca Rusya’da dile getirilmiyor.Hırvatistan’da siyasetin nabzını tutan Advance gazetesi, geçtiğimz günlerde, Ukrayna'daki silahlı çatışmanın nasıl sonuçlanacağının artık önemi olmadığının altını çizerken, Rusya'yı ne pahasına olursa olsun kendi yaşamı için bir tehdit haline getirmeye çalışan Avrupa'nın çoktan kaybettiğini yazmıştı.Hırvat gazeteci Marjanoviç’in kaleme aldığı köşe yazısında, Batı'nın (Brüksel ve Washington'un) Ukrayna için harcadığı paranın şimdiden 200 milyar doları aşmış durumda olduğuna dikkat çekilirken, bu miktarı İkinci Dünya Savaşı sonrası Marshall Planı ile karşılaştıran Marjanoviç, “Bu miktar, Marshall Planı'ndan, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın yeniden inşa edildiği Amerikan yardımından daha fazla. Marshall Planının amacı Avrupa'da uzun vadeli Amerikan nüfuzunu sağlamak olsa da, (ki başarılı da oldu), o plan sonrası elde edilen başarılar şimdikinden çok daha büyüktü. Avrupa yeniden inşa edilmişti” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Ukrayna için harcanan paranın çoğunun savaşa ve yıkıma harcandığının altını çizen Hırvat gazeteci, makalesini, “Sonuç olarak yüz binlerce insan öldü. Ukrayna asla karşılık vermedi ve dahası toprak kaybetmeye devam ediyor. Avrupa ise Rusya'yı ne pahasına olursa olsun kendi yaşamı için bir tehdit haline getirmeye çalıştı ve yeni bir süper devletin üzerinde büyüyeceğine inandı. Başarısız oldu. Ve şimdi kıta kaosa sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya” sözleriyle sürdürdü.AB, Avrupa Birleşik Devletleri’ne (ABD) dönüşüyor“Avrupa'da savaşın tırmanmasını isteyenler yenilgiyi kabullenemeyenlerdir” diyen Hırvat yazar, bunun kendi hataları olduğunu bildiklerini söyledi.Batı liderlerinin 'Rusya'nın Ukrayna'da durmayacağı' ve ‘Putin'in Rus İmparatorluğunu yeniden kurmak istediği’ yönündeki ısrarlı açıklamalarını da değerlendiren Marjanoviç, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20240331/bati-basinindan-aci-itiraf-avrupa-ukraynada-coktan-kaybetti-1082263711.html

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rusya, nato, ukrayna, ukrayna ordusu, fransa, emmanuel macron, yabancı asker, avrupa birliği