https://sputniknews.com.tr/20240401/rusya-savunma-bakani-soygu-rusyanin-kahramanlarina-altin-yildiz-madalyasi-takti-1082351943.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, cephedeki kahramanlara Altın Yıldız madalyası taktı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, cephedeki kahramanlara Altın Yıldız madalyası taktı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri bölgede sergiledikleri kahramanlık sergiledikleri için Rusya’nın Kahramanları unvanını alan iki subaya Altın... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T14:11+0300

2024-04-01T14:11+0300

2024-04-01T14:12+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı videoda, “Devlet Başkanı’nın kararıyla Yarbay Paşkeviç Leonid Vladimiroviç ve Binbaşı Yurgin İgor Vasilyeviç’e Rusya Kahramanı unvanları verildi. Ayrıca Yarbay Paşkeviç subay kılıcı, Binbaşı Yurgin de Yarıgin tabancası ile ödüllendirildi” ifade edildi.Askerlere, verilen görevi örnek teşkil edecek şekilde yerine getirdikleri için teşekkür eden ve hizmetlerinde başarılarının devamını dileyen Şoygu, “Sizi bu yüksek ödüllerden, Rusya Kahramanı unvanlarından dolayı içtenlikle kutluyorum. Size sağlık ve hepimize iyi şanslar ve elbette zafer diliyorum” dedi.

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