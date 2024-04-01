https://sputniknews.com.tr/20240401/rusya-savunma-bakani-soygu-rusyanin-kahramanlarina-altin-yildiz-madalyasi-takti-1082351943.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, cephedeki kahramanlara Altın Yıldız madalyası taktı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, cephedeki kahramanlara Altın Yıldız madalyası taktı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri bölgede sergiledikleri kahramanlık sergiledikleri için Rusya’nın Kahramanları unvanını alan iki subaya Altın... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T14:11+0300
2024-04-01T14:11+0300
2024-04-01T14:12+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı videoda, “Devlet Başkanı’nın kararıyla Yarbay Paşkeviç Leonid Vladimiroviç ve Binbaşı Yurgin İgor Vasilyeviç’e Rusya Kahramanı unvanları verildi. Ayrıca Yarbay Paşkeviç subay kılıcı, Binbaşı Yurgin de Yarıgin tabancası ile ödüllendirildi” ifade edildi.Askerlere, verilen görevi örnek teşkil edecek şekilde yerine getirdikleri için teşekkür eden ve hizmetlerinde başarılarının devamını dileyen Şoygu, “Sizi bu yüksek ödüllerden, Rusya Kahramanı unvanlarından dolayı içtenlikle kutluyorum. Size sağlık ve hepimize iyi şanslar ve elbette zafer diliyorum” dedi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, rus askeri, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, madalya, kahraman
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, cephedeki kahramanlara Altın Yıldız madalyası taktı
14:11 01.04.2024 (güncellendi: 14:12 01.04.2024)
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri bölgede sergiledikleri kahramanlık sergiledikleri için Rusya’nın Kahramanları unvanını alan iki subaya Altın Yıldız madalyalarını takarak özel subay kılıcı ve Yarıgin tabanca hediye etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı videoda, “Devlet Başkanı’nın kararıyla Yarbay Paşkeviç Leonid Vladimiroviç ve Binbaşı Yurgin İgor Vasilyeviç’e Rusya Kahramanı unvanları verildi. Ayrıca Yarbay Paşkeviç subay kılıcı, Binbaşı Yurgin de Yarıgin tabancası ile ödüllendirildi” ifade edildi.
Askerlere, verilen görevi örnek teşkil edecek şekilde yerine getirdikleri için teşekkür eden ve hizmetlerinde başarılarının devamını dileyen Şoygu, “Sizi bu yüksek ödüllerden, Rusya Kahramanı unvanlarından dolayı içtenlikle kutluyorum. Size sağlık ve hepimize iyi şanslar ve elbette zafer diliyorum” dedi.