https://sputniknews.com.tr/20240325/moskovadaki-teror-saldirisinda-100den-fazla-kisiyi-kurtaran-genc-madalya-ile-odullendirilecek-1082040384.html
Moskova'daki terör saldırısında 100'den fazla kişiyi kurtaran genç, madalya ile ödüllendirilecek
Moskova'daki terör saldırısında 100'den fazla kişiyi kurtaran genç, madalya ile ödüllendirilecek
Sputnik Türkiye
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunun 15 yaşındaki vestiyercisi İslam, 22 Mart'ta düzenlenen terör saldırısı sırasında 100'den... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T21:44+0300
2024-03-25T21:44+0300
2024-03-25T21:44+0300
multimedya
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crocus city hall
moskova
rusya
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Çocuk, Rusya Müslümanları tarafından ‘Hizmet’ madalyasıyla ödüllendirilecek.
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Moskova'daki terör saldırısında 100'den fazla kişiyi kurtaran genç, madalya ile ödüllendirilecek
Sputnik Türkiye
Moskova'daki terör saldırısında 100'den fazla kişiyi kurtaran genç, madalya ile ödüllendirilecek
2024-03-25T21:44+0300
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PT1M00S
Sputnik Türkiye
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video, crocus city hall, moskova, rusya, видео
video, crocus city hall, moskova, rusya, видео
Moskova'daki terör saldırısında 100'den fazla kişiyi kurtaran genç, madalya ile ödüllendirilecek
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunun 15 yaşındaki vestiyercisi İslam, 22 Mart'ta düzenlenen terör saldırısı sırasında 100'den fazla vatandaşı binadan çıkarmayı başararak kurtardı.
Çocuk, Rusya Müslümanları tarafından ‘Hizmet’ madalyasıyla ödüllendirilecek.