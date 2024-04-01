https://sputniknews.com.tr/20240401/rus-uzmanlar-ukrayna-ordusunun-baba-yaga-ihasinin-uretildigi-yerleri-tespit-etti-1082347080.html
Rus uzmanlar, Ukrayna ordusunun Baba Yaga İHA’sının üretildiği yerleri tespit etti
Rus uzmanlar, Ukrayna ordusunun Baba Yaga İHA’sının üretildiği yerleri tespit etti
Sputnik Türkiye
Rusya Entegre İnsansız Çözüm Merkezi uzmanlarının, özel askeri harekat bölgesinde ele geçirilen Baba Yaga adlı Ukrayna insansız hava aracını inceleyerek... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T12:55+0300
2024-04-01T12:55+0300
2024-04-01T12:55+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
drone
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Sputnik’e konuşan Entegre İnsansız Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dmitriy Kuzyakin, “Ganimet olarak alınan insansız hava aracı Baba Yaga dronu bizim elimize geçti. Dronu konuşturmayı başardık. Cepheye ulaşmadan önce Doğu Avrupa ve Ukrayna’da uzun yol geçtiğini öğrendik. Gösterdiği tüm noktalar, diğer bilgilerle karşılaştırıldı ve sonuçta lojistik zincirleri, depolar, üretim tesisleri ve depolama sahaları hakkında çok değerli veriler elde edildi” açıklamasında bulundu.Navigasyon bilgisayarı ve uçuş kontrol cihazı sayesinde İHA’nın sadece savaş görevinin değil lojistiği, montaj ve test uçuşlarının yapıldığı yerlerin koordinatlarını da belirlemeyi başardıklarını anlatan Kuzyakin, elde edilen tüm bilgileri yetkililere ve uzman kuruluşlara aktarıldığını kaydetti.Kuzyakin, “Elektronik devre elemanlarının tüm ajanlardan, casuslardan veya esir alınan düşman İHA uzmanlarından çok daha fazlasını anlattığı durum tam olarak budur” diye ekledi.Elindeki savaş İHA’sı stokları biten Ukrayna ordusunun hava saldırılarında tarım amaçlı dronlar kullanmaya başladığı bildirilmişti. Rus askerleri, böyle dronlardan birine, Slav folklorunda cadı karakteri olan Baba Yaga adını vermişti. Bu tür İHA’lar, 25 ve 50 kilogram ağırlığına varan mühimmat taşıyabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240320/artyomovsk-yakinlarinda-ukrayna-ordusunun-baba-yaga-ihasi-yok-edildi-1081849333.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), drone, rusya, rus ordusu, askeri operasyon
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), drone, rusya, rus ordusu, askeri operasyon
Rus uzmanlar, Ukrayna ordusunun Baba Yaga İHA’sının üretildiği yerleri tespit etti
Rusya Entegre İnsansız Çözüm Merkezi uzmanlarının, özel askeri harekat bölgesinde ele geçirilen Baba Yaga adlı Ukrayna insansız hava aracını inceleyerek üretildiği ve test edildiği yerler ile lojistik zincirini belirlemeyi başardığı belirtildi.
Sputnik’e konuşan Entegre İnsansız Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dmitriy Kuzyakin, “Ganimet olarak alınan insansız hava aracı Baba Yaga dronu bizim elimize geçti. Dronu konuşturmayı başardık. Cepheye ulaşmadan önce Doğu Avrupa ve Ukrayna’da uzun yol geçtiğini öğrendik. Gösterdiği tüm noktalar, diğer bilgilerle karşılaştırıldı ve sonuçta lojistik zincirleri, depolar, üretim tesisleri ve depolama sahaları hakkında çok değerli veriler elde edildi” açıklamasında bulundu.
Navigasyon bilgisayarı ve uçuş kontrol cihazı sayesinde İHA’nın sadece savaş görevinin değil lojistiği, montaj ve test uçuşlarının yapıldığı yerlerin koordinatlarını da belirlemeyi başardıklarını anlatan Kuzyakin, elde edilen tüm bilgileri yetkililere ve uzman kuruluşlara aktarıldığını kaydetti.
Kuzyakin, “Elektronik devre elemanlarının tüm ajanlardan, casuslardan veya esir alınan düşman İHA uzmanlarından çok daha fazlasını anlattığı durum tam olarak budur” diye ekledi.
Elindeki savaş İHA’sı stokları biten Ukrayna ordusunun hava saldırılarında tarım amaçlı dronlar kullanmaya başladığı bildirilmişti. Rus askerleri, böyle dronlardan birine, Slav folklorunda cadı karakteri olan Baba Yaga adını vermişti. Bu tür İHA’lar, 25 ve 50 kilogram ağırlığına varan mühimmat taşıyabiliyor.