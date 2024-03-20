Artyomovsk yakınlarında Ukrayna ordusunun Baba Yaga İHA’sı yok edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kakao fiyatı ikiye katlandı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2 milyon genç ne okuyor ne de çalışıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ülke dolandıran Türk'ün bilinmeyenleri
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Türkiye kişi başına düşen doktor sayısı listesinde sonuncu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Ermenistan Başbakanı Paşinyan yine savaş sinyali verdi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Ligin en çok konuşulan haftası
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlerde sona doğru
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Batı Basını: Çin boykot edebilir
17:45
1 dk
SESLİ HABER
‘Putin, kolektif Batı’yı yendi’
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Almanya: Putin'i tebrik etmeyeceğiz
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: ‘ABD'nin Rusofobi politikası çöktü’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Fransız vekilden seçim yorumu: Macron’un sözleri Putin’e yaradı
18:41
2 dk
SESLİ HABER
Asker gönderecekti, ithalatı kısıtlama çağrısına katıldı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Trump: ABD’yi Biden yönetmiyor
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İngiltere’ye yanıt: Kate Middleton’u arayın
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da seçime katılım oranı rekoru kırıldı: Yüzde 77.44
19:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Tohum krizi nedeniyle kakao fiyatları daha yukarı gidecek'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Fenerbahçe çekilirse TFF’yi ne bekliyor?
09:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okulda akran zorbalığı ve şiddet
12:05
84 dk
HABER MASASI
Yarın başlayacak olan seçim yasakları neleri kapsıyor?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Horlamanın getirmesi muhtemel sağlık problemleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240320/artyomovsk-yakinlarinda-ukrayna-ordusunun-baba-yaga-ihasi-yok-edildi-1081849333.html
Artyomovsk yakınlarında Ukrayna ordusunun Baba Yaga İHA’sı yok edildi
Artyomovsk yakınlarında Ukrayna ordusunun Baba Yaga İHA’sı yok edildi
Sputnik Türkiye
Rus Hava İndirme Kuvvetleri Ussuriysk Muhafızlarına bağlı ZU-23-2 hava savunma sistemi ekibinin, Artyomovsk şehri yakınındaki Andreyevka köyünde Ukrayna... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T12:49+0300
2024-03-20T12:49+0300
ukrayna krizi
video
rusya savunma bakanlığı
rusya
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/13/1081849177_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b5d3fdc5029b5d4f7b57fa3904e7966b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Nöbet görevi sırasında düşmanın Baba Yaga adı verilen İHA’sı tespit edildi. Birkaç 82 mm'lik patlayıcı mayından oluşan ölümcül teçhizatla Andreyevka köyündeki ileri mevzilerimize doğru yaklaşıyordu” ifadesine yer verildi.Hedef tespit edildikten sonra ZU-23-2 ekibinin ateş açarak İHA’yı havada yok ettiği kaydedildi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Aryomovsk yakınlarında Ukrayna ordusunun Baba Yaga İHA’sı yok edildi
Sputnik Türkiye
Aryomovsk yakınlarında Ukrayna ordusunun Baba Yaga İHA’sı yok edildi
2024-03-20T12:49+0300
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/13/1081849177_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6e289a56c4feaa76e570d5e362e3c3a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, видео, insansız hava aracı (iha)
video, rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, видео, insansız hava aracı (iha)

Artyomovsk yakınlarında Ukrayna ordusunun Baba Yaga İHA’sı yok edildi

12:49 20.03.2024
© Sputnik
Abone ol
Rus Hava İndirme Kuvvetleri Ussuriysk Muhafızlarına bağlı ZU-23-2 hava savunma sistemi ekibinin, Artyomovsk şehri yakınındaki Andreyevka köyünde Ukrayna ordusuna ait Baba Yaga adlı insansız hava aracını yok ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Nöbet görevi sırasında düşmanın Baba Yaga adı verilen İHA’sı tespit edildi. Birkaç 82 mm'lik patlayıcı mayından oluşan ölümcül teçhizatla Andreyevka köyündeki ileri mevzilerimize doğru yaklaşıyordu” ifadesine yer verildi.
Hedef tespit edildikten sonra ZU-23-2 ekibinin ateş açarak İHA’yı havada yok ettiği kaydedildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала