https://sputniknews.com.tr/20240320/artyomovsk-yakinlarinda-ukrayna-ordusunun-baba-yaga-ihasi-yok-edildi-1081849333.html
Artyomovsk yakınlarında Ukrayna ordusunun Baba Yaga İHA’sı yok edildi
Artyomovsk yakınlarında Ukrayna ordusunun Baba Yaga İHA’sı yok edildi
Sputnik Türkiye
Rus Hava İndirme Kuvvetleri Ussuriysk Muhafızlarına bağlı ZU-23-2 hava savunma sistemi ekibinin, Artyomovsk şehri yakınındaki Andreyevka köyünde Ukrayna... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T12:49+0300
2024-03-20T12:49+0300
2024-03-20T12:49+0300
ukrayna krizi
video
rusya savunma bakanlığı
rusya
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Nöbet görevi sırasında düşmanın Baba Yaga adı verilen İHA’sı tespit edildi. Birkaç 82 mm'lik patlayıcı mayından oluşan ölümcül teçhizatla Andreyevka köyündeki ileri mevzilerimize doğru yaklaşıyordu” ifadesine yer verildi.Hedef tespit edildikten sonra ZU-23-2 ekibinin ateş açarak İHA’yı havada yok ettiği kaydedildi.
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Aryomovsk yakınlarında Ukrayna ordusunun Baba Yaga İHA’sı yok edildi
Sputnik Türkiye
Aryomovsk yakınlarında Ukrayna ordusunun Baba Yaga İHA’sı yok edildi
2024-03-20T12:49+0300
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video, rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, видео, insansız hava aracı (iha)
video, rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, видео, insansız hava aracı (iha)
Artyomovsk yakınlarında Ukrayna ordusunun Baba Yaga İHA’sı yok edildi
Rus Hava İndirme Kuvvetleri Ussuriysk Muhafızlarına bağlı ZU-23-2 hava savunma sistemi ekibinin, Artyomovsk şehri yakınındaki Andreyevka köyünde Ukrayna ordusuna ait Baba Yaga adlı insansız hava aracını yok ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Nöbet görevi sırasında düşmanın Baba Yaga adı verilen İHA’sı tespit edildi. Birkaç 82 mm'lik patlayıcı mayından oluşan ölümcül teçhizatla Andreyevka köyündeki ileri mevzilerimize doğru yaklaşıyordu” ifadesine yer verildi.
Hedef tespit edildikten sonra ZU-23-2 ekibinin ateş açarak İHA’yı havada yok ettiği kaydedildi.