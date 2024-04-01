https://sputniknews.com.tr/20240401/rostov-bolgesinde-teror-saldirisi-hazirligi-yapan-bir-kisi-yakalandi-1082336768.html
Rostov Bölgesi'nde terör saldırısı hazırlığı yapan bir kişi yakalandı
Rostov Bölgesi'nde terör saldırısı hazırlığı yapan bir kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir terör örgütüne katılarak terör saldırısı düzenlemeye hazır olduğunu belirten Rostov Bölgesi sakininin yakalandığını... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T12:10+0300
2024-04-01T12:10+0300
2024-04-01T12:10+0300
ukrayna krizi
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya
operasyon
askeri operasyon
ukrayna
ukrayna ordusu
sabotaj
terör saldırısı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069523451_0:0:1628:917_1920x0_80_0_0_6f16bfa6b6e090375362da1cce3202f0.jpg
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesislere zarar vermek için çabalarını sürdürüyor.FSB, Rusya'da yasaklı bir terör örgütüne üye olan ve yasadışı faaliyetlere karışan Rostov Bölgesi'ni tespit ederek yakaladı.FSB, zanlının örgüt adına sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmeye hazır olduğunu söylediğini de aktardı.Örgüt üyesinin Zanlının evinde yapılan aramada örgütün temsilcileriyle irtibat kurmak için kullanılan iletişim araçlarının ele geçirildiğini bildiren FSB, zanlının terör örgütüne katılım ve terör faaliyetleri organize etme suçlarından yargılanacağını ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240331/fsb-direktoru-bortnikov-rusyaya-yonelik-teror-saldirilarinin-organizatorlerini-biliyoruz-1082259900.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069523451_267:0:1628:1021_1920x0_80_0_0_50e2a1c1d7416983af1759bc1ffecf1f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, operasyon, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, sabotaj, terör saldırısı
rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, operasyon, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, sabotaj, terör saldırısı
Rostov Bölgesi'nde terör saldırısı hazırlığı yapan bir kişi yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir terör örgütüne katılarak terör saldırısı düzenlemeye hazır olduğunu belirten Rostov Bölgesi sakininin yakalandığını açıkladı.
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesislere zarar vermek için çabalarını sürdürüyor.
FSB, Rusya'da yasaklı bir terör örgütüne üye olan ve yasadışı faaliyetlere karışan Rostov Bölgesi'ni tespit ederek yakaladı.
FSB, zanlının örgüt adına sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmeye hazır olduğunu söylediğini de aktardı.
Örgüt üyesinin Zanlının evinde yapılan aramada örgütün temsilcileriyle irtibat kurmak için kullanılan iletişim araçlarının ele geçirildiğini bildiren FSB, zanlının terör örgütüne katılım ve terör faaliyetleri organize etme suçlarından yargılanacağını ekledi.