https://sputniknews.com.tr/20240401/rostov-bolgesinde-teror-saldirisi-hazirligi-yapan-bir-kisi-yakalandi-1082336768.html

Rostov Bölgesi'nde terör saldırısı hazırlığı yapan bir kişi yakalandı

Rostov Bölgesi'nde terör saldırısı hazırlığı yapan bir kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir terör örgütüne katılarak terör saldırısı düzenlemeye hazır olduğunu belirten Rostov Bölgesi sakininin yakalandığını... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T12:10+0300

2024-04-01T12:10+0300

2024-04-01T12:10+0300

ukrayna krizi

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

rusya

operasyon

askeri operasyon

ukrayna

ukrayna ordusu

sabotaj

terör saldırısı

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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesislere zarar vermek için çabalarını sürdürüyor.FSB, Rusya'da yasaklı bir terör örgütüne üye olan ve yasadışı faaliyetlere karışan Rostov Bölgesi'ni tespit ederek yakaladı.FSB, zanlının örgüt adına sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmeye hazır olduğunu söylediğini de aktardı.Örgüt üyesinin Zanlının evinde yapılan aramada örgütün temsilcileriyle irtibat kurmak için kullanılan iletişim araçlarının ele geçirildiğini bildiren FSB, zanlının terör örgütüne katılım ve terör faaliyetleri organize etme suçlarından yargılanacağını ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240331/fsb-direktoru-bortnikov-rusyaya-yonelik-teror-saldirilarinin-organizatorlerini-biliyoruz-1082259900.html

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rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, operasyon, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, sabotaj, terör saldırısı