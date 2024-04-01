https://sputniknews.com.tr/20240401/meteoroloji-haritayi-guncelledi-marmara-ve-ege-icin-toz-tasinimi-uyarisi-1082364931.html
Meteoroloji haritayı güncelledi: Marmara ve Ege için toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji haritayı güncelledi: Marmara ve Ege için toz taşınımı uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımlandığı raporunda toz taşınımı için uyarılarda bulundu. "Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T19:34+0300
2024-04-01T19:34+0300
2024-04-01T19:34+0300
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toz taşınımı
toz taşınımı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor. Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Toz taşınımı için yeni uyarıMarmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
https://sputniknews.com.tr/20240330/meteorolojiden-toz-tasinimi-uyarisi-turkiyede-hava-durumu-bugun-nasil-1082225993.html
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toz taşınımı, toz taşınımı, toz taşınımı , meteoroloji, ege, marmara denizi, marmara bölgesi
Meteoroloji haritayı güncelledi: Marmara ve Ege için toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımlandığı raporunda toz taşınımı için uyarılarda bulundu. "Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor. Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Toz taşınımı için yeni uyarı
Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.