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Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı: Türkiye'de hava durumu bugün nasıl?
Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı: Türkiye'de hava durumu bugün nasıl?
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30 Mart Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabilir. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle güneyden esecek ancak yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlere dönerek hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Toz taşıma ve çığ uyarısı Özel uyarılar arasında güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı olabileceği için dikkatli olunması, ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu için tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.Türkiye'nin bölgelerinde hava nasıl olacak? 30 Mart Hava durumu: MARMARAEdirne: 27°C, Parçalı ve az bulutluİstanbul: 20°C, Parçalı ve az bulutluKırklareli: 24°C, Parçalı ve az bulutluKocaeli: 27°C, Parçalı ve az bulutluEGEA.Karahisar: 22°C, Parçalı ve az bulutluDenizli: 28°C, Parçalı ve az bulutluİzmir: 27°C, Parçalı ve az bulutluManisa: 29°C, Parçalı ve az bulutluAKDENİZAdana: 30°C, Parçalı ve az bulutluAntalya: 26°C, Parçalı ve az bulutluHatay: 26°C, Parçalı ve az bulutluMersin: 28°C, Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara: 22°C, Parçalı ve az bulutluEskişehir: 25°C, Parçalı ve az bulutluKayseri: 22°C, Parçalı ve az bulutluKonya: 22°C, Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu: 23°C, Parçalı ve az bulutluDüzce: 28°C, Parçalı ve az bulutluSinop: 15°C, Parçalı ve az bulutluZonguldak: 21°C, Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 24°C, Parçalı bulutluSamsun: 18°C, Parçalı bulutluTokat: 23°C, Parçalı bulutluTrabzon: 16°C, Parçalı, yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUErzurum: 15°C, Parçalı bulutluKars: 14°C, Parçalı bulutluMalatya: 20°C, Parçalı bulutluVan: 12°C, Parçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 23°C, Parçalı ve az bulutluGaziantep: 24°C, Parçalı ve az bulutluSiirt: 21°C, Parçalı ve az bulutluŞanlıurfa: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
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toz taşınımı, 30 mart hava durumu, meteoroloji, meteroloji, türkiye hava durumu, istanbul hava durumu, istanbul'da hava nasıl, rüzgar kaç derece, türkiye'de hava durumu nasıl, yağmur, sıcak, rüzgar, kar

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı: Türkiye'de hava durumu bugün nasıl?

09:30 30.03.2024 (güncellendi: 09:34 30.03.2024)
© İHAhava durumu
hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2024
© İHA
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30 Mart Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabilir. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle güneyden esecek ancak yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlere dönerek hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Toz taşıma ve çığ uyarısı

Özel uyarılar arasında güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı olabileceği için dikkatli olunması, ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu için tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.

Türkiye'nin bölgelerinde hava nasıl olacak?

30 Mart Hava durumu:
MARMARA
Edirne: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 20°C, Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 24°C, Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.Karahisar: 22°C, Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 29°C, Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana: 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 26°C, Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 26°C, Parçalı ve az bulutlu
Mersin: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara: 22°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
Kayseri: 22°C, Parçalı ve az bulutlu
Konya: 22°C, Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu: 23°C, Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 15°C, Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 21°C, Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 24°C, Parçalı bulutlu
Samsun: 18°C, Parçalı bulutlu
Tokat: 23°C, Parçalı bulutlu
Trabzon: 16°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 15°C, Parçalı bulutlu
Kars: 14°C, Parçalı bulutlu
Malatya: 20°C, Parçalı bulutlu
Van: 12°C, Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 23°C, Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 24°C, Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 21°C, Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
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