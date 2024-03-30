https://sputniknews.com.tr/20240330/meteorolojiden-toz-tasinimi-uyarisi-turkiyede-hava-durumu-bugun-nasil-1082225993.html

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı: Türkiye'de hava durumu bugün nasıl?

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı: Türkiye'de hava durumu bugün nasıl?

Sputnik Türkiye

30 Mart Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T09:30+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabilir. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle güneyden esecek ancak yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlere dönerek hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Toz taşıma ve çığ uyarısı Özel uyarılar arasında güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı olabileceği için dikkatli olunması, ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu için tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.Türkiye'nin bölgelerinde hava nasıl olacak? 30 Mart Hava durumu: MARMARAEdirne: 27°C, Parçalı ve az bulutluİstanbul: 20°C, Parçalı ve az bulutluKırklareli: 24°C, Parçalı ve az bulutluKocaeli: 27°C, Parçalı ve az bulutluEGEA.Karahisar: 22°C, Parçalı ve az bulutluDenizli: 28°C, Parçalı ve az bulutluİzmir: 27°C, Parçalı ve az bulutluManisa: 29°C, Parçalı ve az bulutluAKDENİZAdana: 30°C, Parçalı ve az bulutluAntalya: 26°C, Parçalı ve az bulutluHatay: 26°C, Parçalı ve az bulutluMersin: 28°C, Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara: 22°C, Parçalı ve az bulutluEskişehir: 25°C, Parçalı ve az bulutluKayseri: 22°C, Parçalı ve az bulutluKonya: 22°C, Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu: 23°C, Parçalı ve az bulutluDüzce: 28°C, Parçalı ve az bulutluSinop: 15°C, Parçalı ve az bulutluZonguldak: 21°C, Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 24°C, Parçalı bulutluSamsun: 18°C, Parçalı bulutluTokat: 23°C, Parçalı bulutluTrabzon: 16°C, Parçalı, yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUErzurum: 15°C, Parçalı bulutluKars: 14°C, Parçalı bulutluMalatya: 20°C, Parçalı bulutluVan: 12°C, Parçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 23°C, Parçalı ve az bulutluGaziantep: 24°C, Parçalı ve az bulutluSiirt: 21°C, Parçalı ve az bulutluŞanlıurfa: 25°C, Parçalı ve az bulutlu

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