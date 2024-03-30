Kolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
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Dünya çapında bilinen 360 sinek kuşu türünden 165'ine ev sahipliği yapan Kolombiya, Ekvador ve Kosta Rika gibi ülkeleri geride bırakarak dünya çapında en yüksek sinek kuşu türü çeşitliliğine sahip ülke durumunda.
Havada asılı kalmalarının yanı sıra, geriye doğru ve dikey olarak uçabilen sinek kuşları manevra kabiliyetleriyle de diğer kuşlardan ayrılıyor.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yer alan ve yüzlerce sinek kuşunun (Coeligena helianthea) evi olan Paramuno Ekolojik Yolu ve kuşların gözlem rotası görüntülendi.
© AA / Juancho TorresKolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
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© AA / Juancho Torres
Kolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
© AA / Juancho TorresKolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
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© AA / Juancho Torres
Kolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
© AA / Juancho TorresKolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
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© AA / Juancho Torres
Kolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
© AA / Juancho TorresKolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
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© AA / Juancho Torres
Kolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
© AA / Juancho TorresKolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
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© AA / Juancho Torres
Kolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
© AA / Juancho TorresKolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
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© AA / Juancho Torres
Kolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
© AA / Juancho TorresKolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
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© AA / Juancho Torres
Kolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
© AA / Juancho TorresKolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
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© AA / Juancho Torres
Kolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
© AA / Juancho TorresKolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
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© AA / Juancho Torres
Kolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
© AA / Juancho TorresKolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
10/10
© AA / Juancho Torres
Kolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor