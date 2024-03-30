https://sputniknews.com.tr/20240330/1082225107.html

Kolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor

Kolombiya dünyanın en yüksek sinek kuşu türüne ev sahipliği yapıyor

Sputnik Türkiye

Dünya çapında bilinen 360 sinek kuşu türünden 165'ine ev sahipliği yapan Kolombiya, Ekvador ve Kosta Rika gibi ülkeleri geride bırakarak dünya çapında en... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T02:56+0300

2024-03-30T02:56+0300

2024-03-30T02:56+0300

multimedya

fotoğraf

kolombiya

kuş

hayvan

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Havada asılı kalmalarının yanı sıra, geriye doğru ve dikey olarak uçabilen sinek kuşları manevra kabiliyetleriyle de diğer kuşlardan ayrılıyor.Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yer alan ve yüzlerce sinek kuşunun (Coeligena helianthea) evi olan Paramuno Ekolojik Yolu ve kuşların gözlem rotası görüntülendi.

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фото, fotoğraf, kolombiya, kuş, hayvan