https://sputniknews.com.tr/20240401/memleket-partisi-ilk-ve-tek-belediyesini-kazandi--1082361959.html

Memleket Partisi ilk ve tek belediyesini kazandı

Memleket Partisi ilk ve tek belediyesini kazandı

Sputnik Türkiye

Memleket Partisi, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesine belediye başkanlığını kazandı. Bu belde, partinin kazandığı ilk ve tek belde oldu. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T17:45+0300

2024-04-01T17:45+0300

2024-04-01T17:45+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

muharrem ince

yozgat

memleket partisi

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

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Memleket Partisi'nde Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde aday Sami Eroğlu, belediye başkanı seçildi. Memleket Partisi’nin adayı Sami Eroğlu, Bahadın’da 222 oy ve yüzde 43 oranla belediye başkanı seçildi. Bu, Memleket Partisi’nin ilk ve tek belediyesi oldu.Yozgat il belediyesini Yeniden Refah Partisi yüzde 36’yla, Sorgun ilçesini ise MHP yüzde 55 ile aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240331/muharrem-inceden-chpye-tebrik--1082322073.html

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muharrem ince, yozgat, memleket partisi, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri