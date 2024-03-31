https://sputniknews.com.tr/20240331/muharrem-inceden-chpye-tebrik--1082322073.html
Muharrem İnce'den CHP'ye tebrik
Muharrem İnce'den CHP'ye tebrik
Sputnik Türkiye
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, önde giden CHP'yi tebrik etti. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T23:59+0300
2024-03-31T23:59+0300
2024-03-31T23:59+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
muharrem ince
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, X sosyal medya hesbaından yaptığı açıklamada, CHP'ye tebrikte bulundu.İnce, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240331/tkpnin-kadikoy-adayi-fatih-mehmet-macoglundan-secim-sonrasi-ilk-aciklama-1082321505.html
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seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), muharrem ince
seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), muharrem ince
Muharrem İnce'den CHP'ye tebrik
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, önde giden CHP'yi tebrik etti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, X sosyal medya hesbaından yaptığı açıklamada, CHP'ye tebrikte bulundu.
İnce, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bu seçimin galibi Cumhuriyet Halk Partisi’dir, seçilen belediye başkanlarını kutluyorum.