https://sputniknews.com.tr/20240331/tkpnin-kadikoy-adayi-fatih-mehmet-macoglundan-secim-sonrasi-ilk-aciklama-1082321505.html
TKP’nin Kadıköy adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama
TKP’nin Kadıköy adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama
Sputnik Türkiye
TKP'ninKadıköy adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, "İlk günden beri bizi yalnız bırakmayan, güler yüzü ile bize kapısını açan Kadıköylülere, yanımızda olan tüm... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T23:48+0300
2024-03-31T23:48+0300
2024-03-31T23:50+0300
seçim
2024 türkiye yerel seçimleri
fatih mehmet maçoğlu
komünist parti
türkiye komünist partisi (tkp)
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Türkiye Komünist Parti'nin Kadıköy adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, seçimden sonra ilk açıklama yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20240105/komunist-baskan-macoglunun-nereden-aday-olacagi-belli-oldu-1079365509.html
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seçim, fatih mehmet maçoğlu, komünist parti, türkiye komünist partisi (tkp)
seçim, fatih mehmet maçoğlu, komünist parti, türkiye komünist partisi (tkp)
TKP’nin Kadıköy adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama
23:48 31.03.2024 (güncellendi: 23:50 31.03.2024)
TKP'ninKadıköy adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, "İlk günden beri bizi yalnız bırakmayan, güler yüzü ile bize kapısını açan Kadıköylülere, yanımızda olan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz"
Türkiye Komünist Parti'nin Kadıköy adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, seçimden sonra ilk açıklama yaptı:
İlk günden beri bizi yalnız bırakmayan, güler yüzü ile bize kapısını açan Kadıköylülere, yanımızda olan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Mevcut durum gösterdi ki iktidar yönetemiyor. Önümüzdeki süreçte de ülkenin her yerinde eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelemizi sürdüreceğiz.