https://sputniknews.com.tr/20240401/mebden-2-bin-222-yoneticilik-kadrosuna-gorevlendirme-1082366523.html
MEB'den 2 bin 222 yöneticilik kadrosuna görevlendirme
MEB'den 2 bin 222 yöneticilik kadrosuna görevlendirme
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı 2 bin 222 yöneticilik kadrosuna görevlendirme yaptı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T22:56+0300
2024-04-01T22:56+0300
2024-04-01T22:56+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
meb
yönetici
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına yönetici görevlendirme sonuçlarını açıklandı.Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme kılavuzu 7 Mart tarihinde yayınlanmıştı.Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarındaki 2 bin 222 yöneticilik kadrosuna görevlendirme yapıldı.Görevlendirme sonuçlarına MEBBİS ve e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.Yönetmelik çerçevesindeki görevlendirmelerin valilikler tarafından yapılacağı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231123/milli-egitim-bakanligi-paylasti-ara-tatil-kalksin-mi-1077711643.html
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milli eğitim bakanlığı, meb, yönetici
milli eğitim bakanlığı, meb, yönetici
MEB'den 2 bin 222 yöneticilik kadrosuna görevlendirme
Milli Eğitim Bakanlığı 2 bin 222 yöneticilik kadrosuna görevlendirme yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına yönetici görevlendirme sonuçlarını açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme kılavuzu 7 Mart tarihinde yayınlanmıştı.
Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarındaki 2 bin 222 yöneticilik kadrosuna görevlendirme yapıldı.
Görevlendirme sonuçlarına MEBBİS ve e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.
Yönetmelik çerçevesindeki görevlendirmelerin valilikler tarafından yapılacağı ifade edildi.