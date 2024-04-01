https://sputniknews.com.tr/20240401/mebden-2-bin-222-yoneticilik-kadrosuna-gorevlendirme-1082366523.html

MEB'den 2 bin 222 yöneticilik kadrosuna görevlendirme

MEB'den 2 bin 222 yöneticilik kadrosuna görevlendirme

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı 2 bin 222 yöneticilik kadrosuna görevlendirme yaptı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T22:56+0300

2024-04-01T22:56+0300

2024-04-01T22:56+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

meb

yönetici

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına yönetici görevlendirme sonuçlarını açıklandı.Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme kılavuzu 7 Mart tarihinde yayınlanmıştı.Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarındaki 2 bin 222 yöneticilik kadrosuna görevlendirme yapıldı.Görevlendirme sonuçlarına MEBBİS ve e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.Yönetmelik çerçevesindeki görevlendirmelerin valilikler tarafından yapılacağı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231123/milli-egitim-bakanligi-paylasti-ara-tatil-kalksin-mi-1077711643.html

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milli eğitim bakanlığı, meb, yönetici