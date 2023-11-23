https://sputniknews.com.tr/20231123/milli-egitim-bakanligi-paylasti-ara-tatil-kalksin-mi-1077711643.html

Milli Eğitim Bakanlığı paylaştı: Ara tatil kalksın mı?

Milli Eğitim Bakanlığı paylaştı: Ara tatil kalksın mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, yılın ilk ara tatilinin sona ermesi ardından öğrenci ve veliler tarafından değerlendirilmek üzere ara tatil anketini erişime açtı. Ara... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T13:42+0300

2023-11-23T13:42+0300

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yaşam

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

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öğrenci

okul

anket

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil değerlendirme anketi hazırlandı. Öğretmen, öğrenci ve velilerin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden katılabildikleri ankette, kasım ara tatilin değerlendirilmesine yönelik sorular yer alıyor.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil değerlendirme anketi hazırlandı. Öğretmen, öğrenci ve velilerin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden katılabildikleri ankette, kasım ara tatilin değerlendirilmesine yönelik sorular yer alıyor. Anketlerle, bir dönemde iki defa gerçekleşen ara tatillerin devam edip etmemesine yönelik bir karara varılması bekleniyor.Ankete nasıl katılınır?Ara tatil değerlendirme anketinde ara tatil sürecinin nasıl geçirildiğine dair sorular yer alıyor. Anketlerin önümüzdeki dönemlerde ara tatillerin devam edip etmemesine dair karar alınması bağlamında değerlendirilmesi bekleniyor."Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması" anketlerine, 10 Aralık’a kadar https://veri.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20231119/okullar-ara-tatil-sonrasi-yarin-aciliyor-1077546114.html

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