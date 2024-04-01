https://sputniknews.com.tr/20240401/kadir-inanirin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1082349747.html
Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavisine devam edilen oyuncu Kadir İnanır'ın, durumunun iyiye gitmesi sonrası yoğun bakımdan çıkarıldığı açıklandı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T13:46+0300
2024-04-01T13:46+0300
2024-04-01T13:47+0300
yaşam
kadir inanır
seçim
tedavi
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Sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi.Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İnanır'ın yoğun bakım sürecinin tamamlandığını ve servise çıkarıldığını söyledi.Sanatçının tedavisinin nöroloji servisinde devam edeceğini belirten Sağlam, "Rehabilitasyon süreci de devam ediyor. Daha rahat bir ortamda birinci derece yakınlarıyla görüşebilecek ama mümkün oldukça ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek ama rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi. Bazen aylar sürebiliyor" dedi.'Her gün daha iyiye gidiyor'Sağlam, Kadir İnanır'ın şu ana kadar tedavisinin olumlu sürdüğünü aktararak, "Olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri hem bilinç hem de genel durumu daha iyi. Ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240329/turkan-soraydan-kadir-inanir-paylasimi-1082182821.html
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kadir inanır, seçim, tedavi
kadir inanır, seçim, tedavi
Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
13:46 01.04.2024 (güncellendi: 13:47 01.04.2024)
Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavisine devam edilen oyuncu Kadir İnanır'ın, durumunun iyiye gitmesi sonrası yoğun bakımdan çıkarıldığı açıklandı.
Sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İnanır'ın yoğun bakım sürecinin tamamlandığını ve servise çıkarıldığını söyledi.
Sanatçının tedavisinin nöroloji servisinde devam edeceğini belirten Sağlam, "Rehabilitasyon süreci de devam ediyor. Daha rahat bir ortamda birinci derece yakınlarıyla görüşebilecek ama mümkün oldukça ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek ama rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi. Bazen aylar sürebiliyor" dedi.
'Her gün daha iyiye gidiyor'
Sağlam, Kadir İnanır'ın şu ana kadar tedavisinin olumlu sürdüğünü aktararak, "Olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri hem bilinç hem de genel durumu daha iyi. Ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere" ifadelerini kullandı.