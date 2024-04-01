https://sputniknews.com.tr/20240401/kadir-inanirin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1082349747.html

Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavisine devam edilen oyuncu Kadir İnanır'ın, durumunun iyiye gitmesi sonrası yoğun bakımdan çıkarıldığı açıklandı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T13:46+0300

2024-04-01T13:46+0300

2024-04-01T13:47+0300

yaşam

kadir inanır

seçim

tedavi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/19/1051147565_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_ad191689347f648e6d65784d2741d6c3.jpg

Sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi.Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İnanır'ın yoğun bakım sürecinin tamamlandığını ve servise çıkarıldığını söyledi.Sanatçının tedavisinin nöroloji servisinde devam edeceğini belirten Sağlam, "Rehabilitasyon süreci de devam ediyor. Daha rahat bir ortamda birinci derece yakınlarıyla görüşebilecek ama mümkün oldukça ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek ama rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi. Bazen aylar sürebiliyor" dedi.'Her gün daha iyiye gidiyor'Sağlam, Kadir İnanır'ın şu ana kadar tedavisinin olumlu sürdüğünü aktararak, "Olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri hem bilinç hem de genel durumu daha iyi. Ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240329/turkan-soraydan-kadir-inanir-paylasimi-1082182821.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadir inanır, seçim, tedavi