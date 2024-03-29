https://sputniknews.com.tr/20240329/turkan-soraydan-kadir-inanir-paylasimi-1082182821.html
Türkan Şoray'dan Kadir İnanır paylaşımı: Son durumu nasıl?
Türkan Şoray'dan Kadir İnanır paylaşımı: Son durumu nasıl?
Sputnik Türkiye
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray, birçok kez aynı rol aldığı oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Şoray, "İyi haberlerin... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T08:37+0300
2024-03-29T08:37+0300
2024-03-29T08:37+0300
yaşam
türkan şoray
kadir inanır
hastane
hasta
inme
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1d/1082182899_0:0:2394:1347_1920x0_80_0_0_e2b6422caf4f5ed2038b6f6d6c9ce321.jpg
Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray, birçok filmde birlikte rol aldığı usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Şoray, "Sinemanın efsane aktörü Kadir İnanır, çok geçmiş olsun. İyi haberlerin bizi sevindirdi. Acil şifalar dilerim" dedi.Beykoz'daki evinde 24 Mart'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyat olduktan sonra entübe edilen Kadir İnanır uyandırılmıştı. İnanır'ın bilincinin açık olduğu ve mesajlara gülümseyerek yanıt verdiği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240329/goz-kirpma-sikliginiz-sagliginiz-hakkinda-ne-soyluyor-1082181275.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1d/1082182899_0:0:2394:1797_1920x0_80_0_0_8d2f83606487a6fb0480303a9f0e2c00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkan şoray, kadir inanır, hastane, hasta, inme
türkan şoray, kadir inanır, hastane, hasta, inme
Türkan Şoray'dan Kadir İnanır paylaşımı: Son durumu nasıl?
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray, birçok kez aynı rol aldığı oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Şoray, "İyi haberlerin bizi sevindirdi. Acil şifalar dilerim" dedi.
Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray, birçok filmde birlikte rol aldığı usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Şoray, "Sinemanın efsane aktörü Kadir İnanır, çok geçmiş olsun. İyi haberlerin bizi sevindirdi. Acil şifalar dilerim" dedi.
Beykoz'daki evinde 24 Mart'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyat olduktan sonra entübe edilen Kadir İnanır uyandırılmıştı. İnanır'ın bilincinin açık olduğu ve mesajlara gülümseyerek yanıt verdiği belirtilmişti.