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Türkan Şoray'dan Kadir İnanır paylaşımı: Son durumu nasıl?
Türkan Şoray'dan Kadir İnanır paylaşımı: Son durumu nasıl?
Sputnik Türkiye
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray, birçok kez aynı rol aldığı oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Şoray, "İyi haberlerin... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T08:37+0300
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Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray, birçok filmde birlikte rol aldığı usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Şoray, "Sinemanın efsane aktörü Kadir İnanır, çok geçmiş olsun. İyi haberlerin bizi sevindirdi. Acil şifalar dilerim" dedi.Beykoz'daki evinde 24 Mart'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyat olduktan sonra entübe edilen Kadir İnanır uyandırılmıştı. İnanır'ın bilincinin açık olduğu ve mesajlara gülümseyerek yanıt verdiği belirtilmişti.
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türkan şoray, kadir inanır, hastane, hasta, inme
türkan şoray, kadir inanır, hastane, hasta, inme

Türkan Şoray'dan Kadir İnanır paylaşımı: Son durumu nasıl?

08:37 29.03.2024
© İHA / ELİF AYŞENUR İŞLEDİCİ - UMUTCAN İŞLEDİCİtürkan şoray ve kadir inanır
türkan şoray ve kadir inanır - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© İHA / ELİF AYŞENUR İŞLEDİCİ - UMUTCAN İŞLEDİCİ
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray, birçok kez aynı rol aldığı oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Şoray, "İyi haberlerin bizi sevindirdi. Acil şifalar dilerim" dedi.
Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray, birçok filmde birlikte rol aldığı usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Şoray, "Sinemanın efsane aktörü Kadir İnanır, çok geçmiş olsun. İyi haberlerin bizi sevindirdi. Acil şifalar dilerim" dedi.
Beykoz'daki evinde 24 Mart'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyat olduktan sonra entübe edilen Kadir İnanır uyandırılmıştı. İnanır'ın bilincinin açık olduğu ve mesajlara gülümseyerek yanıt verdiği belirtilmişti.
Renkli Göz - Mavi Göz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
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